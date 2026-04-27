Oni su kao Romeo i Julija, ali u svemiru. U kazalištu Trešnja čekaju vas Smrveni i Smlavi

Ovog produženog vikenda Gradsko kazalište Trešnja donosi predstavu "Smrveni i Smlavi" koja kroz maštovit svemirski svijet progovara o vrlo stvarnim podjelama. Predstava na pristupačan i duhovit način otvara pitanja tolerancije, predrasuda i prihvaćanja različitosti, jednako potičući najmlađe na razvoj empatije, kao i odrasle na razmišljanje o vlastitim stavovima.

Predstava "Smrveni i Smlavi" nastala je prema slikovnici Julie Donaldson i Axela Schefflera, a vodi nas u šareni svijet u kojem žive neobična bića - Smrveni i Smlavi. Na planetu podijeljenom na crvene Smrvene i plave Smlave vlada stroga zabrana miješanja, potaknuta strahom od svega drugačijeg. No kada se dvoje mladih iz suprotstavljenih zajednica zaljubi i odluči pobjeći, pokreće se niz događaja koji će njihove zajednice prisiliti na suradnju i preispitivanje vlastitih uvjerenja.

Živopisni svemirski svijet na pozornici oživljavaju Radovan Ruždjak, Daria Knez Rukavina, Luka Bulović, Karla Brbić, Matija Čigir, Silvio Mumelaš, Tomislav Dunđer, Dubravka Lelas, Jure Radnić, Ana Vučak Veljača i Aleksandra Naumov.

Foto: Bojan Haron Markičević

Predstavu namijenjenu uzrastu od tri godine naviše možete pogledati u Gradskom kazalištu Trešnja već ovu subotu, 2. svibnja 2026. u 17 sati. Ulaznice su dostupne na blagajni Kazališta Trešnja i online na Ulaznice.hr.