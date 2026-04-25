HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci prošlog je tjedna ugostio čudesnu, predivnu i prestrašnu predstavu "A Place of Safety" (Mjesto sigurnosti). Zajedno su je napravili Nicola Borghesi i Enrico Baraldi, umjetnički tandem iz Bologne sa svojom kazališnom grupom Kepler-452. Predstava je lani dobila prestižnu nagradu Premio Ubu kao najbolja te godine u Italiji i do sada je odigrana više od pedeset puta širom Italije, a nakon Francuske, Hrvatska je bila druga država u kojoj je gostovala.
Nastala je tako što su Borghesi i Baraldi mjesec dana proveli na brodu Sea-Watch 5 koji spašava migrante na Sredozemnom moru. Riječ je o iznimnom umjetničkom ostvarenju, a sve što u predstavi vidite i čujete dokumentirana je istina. S autorima smo razgovarali dan nakon prve i neposredno prije druge izvedbe u Rijeci, gdje je potresena publika predstavu ispratila stajaćim ovacijama.
Način na koji 'branimo' Europu pretvara je u tvrđavu, a to je bio dio nacističke terminologije
Većih nacista od wokera nema