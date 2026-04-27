Queer Zagreb: Kompleksnost, otpornost i kreativna snaga trans zajednice – bez filtera

Mjesec svibanj tradicionalno je vrijeme održavanja Queer Zagreb Sezone, a ovogodišnje izdanje, 24. po redu, donosi najbogatiji sadržaj do sada. Tijekom gotovo cijelog mjeseca, od 2. do 30. svibnja, nastupit će 30 umjetnica i umjetnika iz deset europskih zemalja te Argentine, Egipta i SAD-a.

Program uključuje kazališne i plesne predstave, izložbe, predavanja, okrugle stolove, fireside chatove i projekcije filmova na različitim gradskim lokacijama - u Zagrebačkom plesnom centru, GDK Gavelli, KNAP-u, Muzeju grada Zagreba i KIC-u. Posebno se ističe tematika ovogodišnjeg izdanja Queer Zagreba, koja je fokusirana na trans umjetničke glasove i identitete u umjetničkim zajednicama.

„Trans zajednica jedna je od najstigmatiziranijih zajednica diljem svijeta te se neprekidno suočava s nasiljem, ali i brojnim metodama i oblicima društvenih, političkih i ekonomskih pritisaka kako bi je se učinilo nevidljivom. Upravo nam je zbog toga važno u središte umjetničkog interesa Queer Zagreba staviti umjetnice i umjetnike čiji glasovi ne dopiru redovito do šire javnosti. Iskustva trans zajednice i trans umjetnika, kao i ovakvi programski istupi Queer Zagreba, omogućavaju širenje prostora dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice – bez filtera“, izjavio je Zvonimir Dobrović, umjetnički direktor Queer Zagreba.

Već sam početak Sezone donosi radikalnu poslasticu. U subotu, 2. svibnja, točno u podne, u prostorijama Kulturno-informativnog centra (KIC) predavanje će održati Paul B. Preciado, pisac, kustos, redatelj i jedan od vodećih mislilaca u području rodnih i seksualnih politika. Njegove knjige, među kojima su i „Manifest kontra-seksualnosti“, „Testo Junkie: seks, droge i biopolitika“ i „Pornotopija“, referentne su točke suvremenih queer, trans i nebinarnih kontrakultura. Naziv zagrebačkog predavanja je „43.000 million sexes“, a bavi se razumijevanjem suvremenog tehnofašizma u pohodu na trans i nebinarna tijela. Nakon predavanja predviđena je moderirana rasprava.

Istoga dana i u istom prostoru, u 20:00 sati, pozornicu će zauzeti Annie Sprinkle i Beth Stephens. Hrvatska publika je ranije imala prilike upoznati se s radom Annie Sprinkle, no suradnja s Beth Stephens, film nazvan „Playing With Fire“ koji će prikazati publici, spoj je humora, senzualnosti, umjetnosti i brige za zajednicu. Nakon filma i razgovora s umjetnicama, slijedi performans dueta koji već godinama provocira, inspirira i otvara pitanja o odnosu tijela, prirode i društva. S obzirom na Bethine doprinose suvremenoj ekološkoj i queer umjetnosti te Anniein rad na razvoju post-pornografskog umjetničkog pokreta i suvremenih rasprava o seksualnosti u umjetnosti i društvu, zagrebačku publiku očekuje zanimljiva večer.

Program Queer Zagreb Sezone nastavlja se 9. svibnja u KGZ Bogdan Ogrizović s predavanjem Darka Lukića „Umjetnost u neprijateljskom okruženju - između hegemonije, performativnosti i mikropolitike otpora“, u kojem se autor bavi položajem umjetničkih i društveno angažiranih praksi u suvremenim političkim i kulturnim kontekstima obilježenima rastućim ideološkim pritiscima i procesima demokratske erozije. Poseban se naglasak stavlja na nezavisnu scenu, koja kroz participativne i politički angažirane umjetničke prakse otvara prostor konflikta kao konstitutivnog elementa demokracije.

Od dodatnih programa Queer Zagreb Sezone, posebno se ističe suradnja s KNAP-om Queer Pešča, u okviru kojeg će biti predstavljene tri recentne domaće koprodukcije: „Babin kuk gori“ Gonzala Quintane, „Ministranti“ Zlatka Pakovića te „Only under“ Brune Isakovića i Ane Mrak.

Uz već navedene, u programu 24. Queer Zagreba učestvovat će umjetnici i umjetnice: Gabrijel Lazić (Hrvatska / Slovenija), Rajna Racz (Hrvatska), Køteren og Terrieren (Norveška), Maiamar Abrodos (Argentina), Natalia Villamil (Argentina), Hazem Header (Egipat), Fernando Troya (Španjolska / Nizozemska) i RAM Botero (Filipini). Program uključuje i izložbe „Trans Balkan“ Aleksandra Crnogorca (Srbija) te „Archivo de la Memoria Trans“, prvog takvog arhiva u svijetu, a obadvije će biti postavljene u Muzeju grada Zagreba.

Kompletan program i raspored 24. Queer Zagreb Sezone nalazi se na poveznici https://thisisadominoproject.org/.