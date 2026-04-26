HNK u Mostaru traži najbolji neobjavljeni dramski tekst na hrvatskom jeziku

Hrvatsko narodno kazalište (HNK) u Mostaru, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Hrvatske, raspisalo je Natječaj za najbolji neobjavljeni dramski tekst na hrvatskom jeziku za mlade autore do 35 godina. Unaprjeđenje hrvatske suvremene drame, te povećanje mogućnosti profesionalnoga angažmana mladih autora/autorica, neki su od ciljeva Natječaja koji je otvoren do početka listopada ove godine.

Sudjelovati na njemu mogu sve punoljetne osobe do navršenih 35 godina starosti do dana zaključenja Natječaja, tj. 1. listopada. Dramski tekst koji se šalje na Natječaj treba biti napisan na hrvatskom jeziku, može pripadati bilo kojoj dramskoj vrsti ili žanru, ne može biti iz oblasti lutkarstva ili književnosti za djecu te ne može prethodno biti objavljen ili scenski postavljen – insceniran.

Tekst treba dostaviti u elektroničkoj formi (doc ili pdf) i pod šifrom. Autor/ica najboljeg dramskog teksta bit će proglašen/a laureatom „Nagrade za najbolji neobjavljeni dramski tekst na hrvatskom jeziku za mlade autore do 35 godina“ koja se sastoji od plakete i novčanog dijela nagrade u neto iznosu od 3.000 konvertibilnih maraka.

Autorima/icama drugoplasiranog i trećeplasiranoga dramskog teksta bit će dodijeljene plakete i novčane nagrade u neto iznosu od 1.000 konvertibilnih maraka. Nagrade dodjeljuje HNK Mostar.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama HNK Mostar i Središnjeg državnog ureda 17. prosinca ove godine.