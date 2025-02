Briljirali su "Konklava" i "Shōgun", a Timothée Chalamet postao je favorit za Oscara

Oči filmskog svijeta u nedjelju navečer, 23. veljače, bile su uprte u 31. dodjelu Screen Actors Guild (SAG) Awardsa, koja je održana u Los Angelesu, a donijela je niz iznenađenja. Možda je najveće to da je "Konklava", u trenutku kada je papino zdravstveno stanje poprilično loše, osvojila glavnu nagradu iako su u istoj kategoriji favoriti bili mjuzikl "Wicked" i Zlatnom plamom ovjenčana "Anora". "Konklava", koja uz ovu nagradu ima i BAFTA-u, sada opasno konkurira u kategoriji za najbolji film na 97. dodjeli Oscara, koja će se održati u nedjelju 2. ožujka.

Timothée Chalamet, u kategoriji za najbolju mušku glavnu ulogu, borio se s favoritom Adrienom Brodyjem, vizionarskim arhitektom Lászlóm Tóthom u filmu "Brutalist" te s Ralphom Fiennesom, koji u "Konklavi" tumači kardinala Thomasa Lawrencea, no mladi Bob Dylan je, pomalo iznenađujuće, ipak odnio pobjedu. Preostaje nam jedino vidjeti hoće li mladi Chalamet u Dolby Theatreu u Hollywoodu u ruke primiti i zlatni kipić.

Najboljom glavnom glumicom očekivano je proglašena Demi Moore, koja se, u ovoj za nju briljantnoj godini, može pohvaliti Zlatnim globusom te nagradom Critics Choice Awardsa, a sada i nagradom SAG za ulogu Elisabeth Sparkle u "Supstanci", s kojom je zasluženo osvojila i svoju prvu oskarovsku nominaciju.

Što se tiče sporednih uloga, Kieran Culkin i Zoe Saldaña obranili su svoj status favorita. Kieran Culkin u filmu "Stvarna bol" glumi čovjeka koji se suočava s obiteljskom prošlošću tijekom putovanja u Poljsku, dok Zoe Saldaña u filmu "Emilia Pérez" portretira odvjetnicu koja pomaže vođi meksičkog kartela da promijeni spol. Nagradu za najbolji filmski kaskaderski ansambl osvojio je "The Fall Guy", akcijska komedija o kaskaderu koji rješava misterij nestanka filmske zvijezde s Ryanom Goslingom i Emily Blunt u glavnim ulogama.

U televizijskim kategorijama serija "Shōgun" ostvarila je impresivan uspjeh osvojivši nagrade za najbolji dramski ansambl, najbolji televizijski kaskaderski ansambl, najboljeg glumca (Hiroyuki Sanada) te najbolju glumicu (Anna Sawai) u dramskoj seriji, dok je serija "Only Murders in the Building" osvojila nagrade za najbolji humoristični ansambl i najboljeg glumca u humorističnoj seriji (Martin Short). Najboljom glumicom u humorističnoj seriji proglašena je Jean Smart s ulogom Deborah Vance u seriji "Hacks".

U kategoriji TV filmova i miniserija nagrade za najbolje glumce osvojili su Jessica Gunning i Colin Farrell. Jessica Gunning utjelovila je Marthu Scott, ženu koja uhodi glavnog lika u Netflixovoj hit seriji "Baby Reindeer", dok je Colin Farrell oduševio gledatelje svojom ulogom Oswalda Cobblepota, poznatijeg pod imenom Pingvin u istoimenoj seriji i spin-offu filma "The Batman".

Zbog svog iznimnog doprinosa filmu i televiziji tijekom višedesetljetne karijere te zbog svog aktivizma i borbe za ljudska prava nagradu za životno djelo primila je Jane Fonda.