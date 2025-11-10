Arterarijeva „Kućica za pse“ pomela konkurenciju

Kazalište ponekad bljesne i istom brzinom nestane. A one najkvalitetnije stvari grade se polako i uporno, uz vjeru da će kad-tad biti prepoznate. Jedini je to zaključak nakon objave nominacija za Nagradu hrvatskog glumišta u kojima dominira malo, vanistitucionalno kazalište koje svoju dvoranu u kojoj igra unajmljuje novcem od ulaznica, bez pomoći grada i države, kazalište koje od svojih početaka govori o temama o kojima drugi šute. To je Arterarij, koji je svojom predstavom „Kućica za pse“, koja govori o strašnim posljedicama ratnih silovanja, posljedicama koje traju desetljećima, doslovno 'pomela' ovogodišnje nominacije.

„Kućica za pse“ nominiram je za najbolju predstavu u cjelini, njen redatelj Romano Nikolić za najboljeg redatelja, dok su Mario Mažić, Romano Nikolić i Dorotea Šušak nominirani za najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst. I tu popis ne staje, Anita Matić Delić je za ulogu majke nominirana za najbolju žensku ulogu, dok su. Dušan Gojić za ulogu Oca i Nikola Nedić za ulogu Sina nominirani z najbolje muške sporedne uloge, a Davor Tarbuk za ulogu Dječaka za izuzetno ostvarenje glumca do 28 godina.



Važno je posebno istaknuti i Nagrade za životno djelo. Branka Cvitković nagrađena je Nagradom za svekoliko umjetničko djelovanje u drami, a Almira Osmanović istom nagradom za područje baleta.



Uz „Kućicu z pse“ za najbolju predstavu u cjelini nominirane su i "Drvene ptice" Lidije Deduš u režiji Ivana Plazibata i koprodukciji HNK Varaždin i HNK Zagrebu, te "Robi K., Crvenkapa je mrtva" Viktora Ivančića u režiji Kokana Mladenovića u produkciji HNK Split Romano Nikolić se za nagradu z režiju 'bori' s Januszom Kicom za režiju Kerempuhove predstave "Otac, Kći i Duh Sveti" Mate Matišića i s Ivanom Plazibatom koji je nominiran za dvije režije, onu predstava "Vještice iz Salema" HNK Osijek i "Drvene ptice".

Nominaciju za najbolju glavnu žensku ulogu imaju i Helena Minić Matanić za ulogu Ane (Medeje) u predstavi "Medeja" S.Stonea/H.Mullera, nastalu u koprodukciji 76. Dubrovačkih ljetnih igara, HNK Varaždin i Slovenskog narodnog gledališča Maribor te Dijana Vidušin za ulogu u predstavi "Ljudski glas" prema tekstu Jeana Cocteaua

u režiji Juga Đorđevića i produkciji Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula.



Za glavna mušku ulogu nominirani su Ozren Grabarić za ulogu Cyrana de Bergeraca u Gavellinoj predstavi "Cyrano de Bergerac" u režiji Aleksandra Popovskog, Mijo Jurišić za ulogu Marka Bruta u predstavi "Julije Cezar"

u režiji Qëndrima Rijania i produkciji 71. Splitskog ljeta i Vedran Mlikota za ulogu Slavka u predstavi "Otac, Kći i Duh Sveti". Za nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu nominirane su: Tena Nemet Brankov za ulogu Maše u predstavi "Galeb" A.P.Čehova u režiji Janusza Kice i produkciji 76. Dubrovačkih ljetnih igara, Barbara Rocco za ulogu Anke u predstavi "Drvene ptice" i Sunčana Zelenika Konjević za ulogu Kate u istoj predstavi te za ulogu M ́Lynn Eaton u predstavi "Čelične magnolije" Roberta Harlinga u režiji Barbare Rocco i koprodukciji Umjetničke organizacije Kazališna družina Fakin teatar, Zagreb i Scena Ribnjak, Zagreb.



Za sporedna mušku ulogu uz glumce iz „Kućice za pse“ nominiran je i Bernard Tomić za ulogu Petra u predstavi "Slučajna smrt jednog redatelja" Rakana Rushaidata režiji Dražena Krešića u Teatru &TD.

Treba pri tome reći kako je vrlo zbunjujuće kada glumci, pjevači i plesači imaju nomincije za nekoliko uloga, te se bore s onima koji se natječu samo s jednom ulogom, a moglo bi se raspravljati i o činjenici da Bernard Tomić u „Slučajnoj smrti jednog redatelja“ definitno ne tumači sporednu ulogu, jer je riječ o drami koja je napisana s tri podjednako važne, velike i glavne uloge. Na sreću Nikolina Prkačin iz te predstave je dovoljno mlada da nije trebalo lomiti koplja oko toge je li njena uloga glavna ili sporedna, pa ona ima nominaciju za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina za ženske uloge, a uz nju su nominirane i: Vanja Čiča za ulogu Snahe u predstavi "Prst" Doruntine Bashe u režiji Anice Tomić i koprodukciji Kazališne družine Teatar igre, Vinkovci i Umjetničke organizacije Slavonski Brodvey i ulogu Franice u predstavi "Ribarske svađe" C. Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića i koprodukciji 76. Dubrovačkih ljetnih igara, HNK Zagreb i Kazališta Marina Držića Dubrovnik, te Matea Tustanovski za ulogu Abigail Williams u predstavi "Vještice iz Salema". Mladi glumci koji se bore za nagradu z muške uloge su: Stipe Jelaska za ulogu Robija K. u predstavi "Robi K., Crvenkapa je mrtva" i Tarik Žižak za ulogu Bekima u predstavi "Nigdje, niotkuda" Bekima Sejranovića - Gorana Vojnovićau režiji Ivice Buljana i koprodukciji HNK Ivana pl. Zajca Rijeka i HNK Split.

Za najbolju lutkarsku predstavu ili predstavu za djecu i mlade nominirane su" Braće Grimm u režiji Tamare Damjanović i produkciji Kazališta Marina Držića, "Vanje Jovanovića i Patrika Gregureca u režiji Vanje Jovanovića i produkciji Kazališta lutaka Zadar, teautorski projekt Dore Golub i Darija Harjačeka u režiji Darija Harjačeka i produkciji Gradskog Kazališta "Žar Ptica". Za najbolja glumačka ostvarenja u lutkarskim predstavama ili predstavama za djecu i mladeOd glumica u dječjim predstavama nominirane suza ulogu Majke u predstavi "Misto di raste Lavandulilili",za ulogu Auree u predstavi "Cvilidreta" iza ulogu Anne u predstavi "Zlatokosa" Nine Kleflin u produkciji Gradskog kazališta mladih Split, a od glumca:za ulogu Pomoćnika, tri u predstavi "Cvilidreta",za ulogu Vlahe u predstavi "Misto di raste Lavandulilili" iza ulogu Bartolomea u predstavi "Zlatokosa".Za najbolji praizvedeni suvremeni hrvatski dramski tekst uz autore „Kućice za pse“ nominirani su i Lidija Deduš za dramski tekstte Patrik Gregurec i Vanja Jovanović za dramski tekstZa najbolju režiju TV drame nominirani su:za režiju TV serije "Dnevnik velikog Perice",za režiju TV serije "Bijeli put" ii za režiju TV serije "Metropolitanci".



Za najbolja umjetnička ostvarenja u kategoriji operete i mjuzikla bore se "Spli'ski akvarel" opereta Ive Tijardovića u režiji Krešimira Dolenčića, HNK Split, Komedijini "Jadnici" u režiji Stanislava tel Komedijin mjuzikl „Six" u režiji Igora Barberića. Za režiju u toj kategoriji nominirani su: Igor Barberić za "Six", Krešimir Dolenčić za "Spli'ski akvarel" i Stanislav Moša za mjuzikl "Jadnici". Za najbolje uloge u opretama i mjuziklima 'bore' se među ženama: Franka Batelić, Zorana Kačić Čatipović i Vanda Winter, među muškarcima: Dražen Bratulić, Roko Radovan i Đani Stipaničev. Dobinici nagrada za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina u opereti i mjuziklu odabrat će se između: Katarine Margaretić, Dore Masle i Tare Thaler.



Ove je godine u Nagradama hrvatskog glumišta na redu je balet, a za najbolje balete nominirani su: "Petruška" Igora Stravinskog, u koreografiji i režiji Edwarda Cluga HNK Zagreb, "Snježna kraljica" Davora Bobića, u koreografiji i režiji Svebora Sečaka i koprodukciji HNK Split i HNK Osijek, te "Hamlet" Lea Mujića, najveći aktualni baletni hit HNK Zagreb. Leo Mujić nominiran je i za Nagradu za najbolju koreografiju uz Takuyju Sumitomu i Massimiliana Volpinija i treba istaknuti da smo sve ove koreografije vidjeli u HNK Zagreb.

Za najbolje ženske uloge u baletima bore se: Irina Čaban Bilandžić za naslovne uloge u baletima "Šeherezada" i "Gospođa Bovary" HNK Split te za naslovnu ulogu u „Snježnoj kraljici“, Natalia Kosovac za ulogu Balerine u baletu "Petruška i za ulogu Žene u baletu "Light through the Fingers", te za ulogu Gertrude u baletu "Hamlet", kao i Rieka Suzuki Sumitomo za ulogu Ofelije u baletu "Hamlet".

Začuđuju nominacije za najbolju baletnu mušku ulogu, jer je Takuya Sumitomo nominiran za „Petrušku“, a ne za ulogu Hamleta, koja je zasigurno vrh dosadašnje karijere ovog izuzetnog plesača Baleta HNK Zagreb. Uz njega nominirani su i Guilherme Gameiro Alves za ulogu Klaudija u baletu "Hamlet" i Ali Tabbouch za ulogu Dr. Vanje, oca, u baletu "Pepeljuga" HNK Rijeka, također u koreografiji Lea Mujića. Od mladih baletnih umjetnik nominirni su: Taiguara Goular, Pavel Savin i Yuho Yoshioka..