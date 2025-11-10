Prvi smo bili na probi 'Cabareta', prve predstave koja nastaje za HNK2, a čije su ulaznice rasprodane - na neviđeno

Kada na probi kazališne predstave zateknete ravnatelje Baleta, Opere i Drame HNK Zagreb, odmah postaje jasno da je riječ o predstavi koja će biti zabilježena u kazališnoj povijesti. Bit će to prva predstava HNK2, slavni "Cabaret", kultni mjuzikl koji su stvorili John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), utemeljen na drami "I Am a Camera" Johna Van Drutena, napisanoj prema romanu Christophera Isherwooda "Goodbye to Berlin", koji je proslavio film Boba Fossa iz 1972. godine.



Sada "Cabaret" postaje spektakl druge scene HNK Zagreb, novog zagrebačkog kazališta, koje prima nešto više od 300 posjetitelja, pa su tako zakazane i dvije premijere, prva u petak 14. studenoga i druga dan poslije. Jedinstvena je to prilika u kojoj treba iskoristiti sve mogućnosti svih triju ansambala HNK Zagreb – ovdje, naime, vrlo ozbiljne pjevačke dionice imaju i članovi Baleta, kao i njihova orkestra – ali i istražiti i pokazati sve tehničke mogućnosti kazališta koje je opremljeno najmodernijom tehnikom i po tome jedinstveno u ovom dijelu Europe. Sve je to u rukama jednog čovjeka, Lea Mujića koji režira i koreografira "Cabaret", a kojeg zagrebačka kazališna publika obožava zbog njegovih baletnih hitova ("Ana Karenjina", "Glembajevi", "Hamlet") i mjuzikla ("Ljepotica i zvijer"), dok je onu riječku oduševio baletom "Pepeljuga" i mjuziklom "Priča sa zapadne strane". Ovog puta "ulozi" su još veći, jer cijeli Zagreb, kao i svi ljubitelji kazališta žele doći u HNK2, pa direkcija HNK Zagreb ističe kako su ulaznice za sve izvedbe "Cabareta" u 2025. rasprodane – na neviđeno.