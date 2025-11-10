Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
kultni mjuzikl

Prvi smo bili na probi 'Cabareta', prve predstave koja nastaje za HNK2, a čije su ulaznice rasprodane - na neviđeno

Cabaret
Marko Ercegović
Autor
Bojana Radović
10.11.2025.
u 09:36

Probe su tjedan dana uoči premijere vrlo intenzivne jer nakon onih na samoj sceni, ljudi jure na zadnje probe kostima, a o kakvoj je velikoj logističkoj operaciji riječ, svjedoče i dvije posebne činjenice. Naime, samom orkestru HNK Zagreb dodani su neki instrumenti koji inače nisu tamo, poput harmonike i bendža, a glavne uloge rade se u tri alternacije, koje su potrebne jer će do kraja ove kazališne sezone "Cabaret" biti izveden dvadeset puta

Kada na probi kazališne predstave zateknete ravnatelje Baleta, Opere i Drame HNK Zagreb, odmah postaje jasno da je riječ o predstavi koja će biti zabilježena u kazališnoj povijesti. Bit će to prva predstava HNK2, slavni "Cabaret", kultni mjuzikl koji su stvorili John Kander (glazba), Fred Ebb (stihovi) i Joe Masteroff (libreto), utemeljen na drami "I Am a Camera" Johna Van Drutena, napisanoj prema romanu Christophera Isherwooda "Goodbye to Berlin", koji je proslavio film Boba Fossa iz 1972. godine.

Sada "Cabaret" postaje spektakl druge scene HNK Zagreb, novog zagrebačkog kazališta, koje prima nešto više od 300 posjetitelja, pa su tako zakazane i dvije premijere, prva u petak 14. studenoga i druga dan poslije. Jedinstvena je to prilika u kojoj treba iskoristiti sve mogućnosti svih triju ansambala HNK Zagreb – ovdje, naime, vrlo ozbiljne pjevačke dionice imaju i članovi Baleta, kao i njihova orkestra – ali i istražiti i pokazati sve tehničke mogućnosti kazališta koje je opremljeno najmodernijom tehnikom i po tome jedinstveno u ovom dijelu Europe. Sve je to u rukama jednog čovjeka, Lea Mujića koji režira i koreografira "Cabaret", a kojeg zagrebačka kazališna publika obožava zbog njegovih baletnih hitova ("Ana Karenjina", "Glembajevi", "Hamlet") i mjuzikla ("Ljepotica i zvijer"), dok je onu riječku oduševio baletom "Pepeljuga" i mjuziklom "Priča sa zapadne strane". Ovog puta "ulozi" su još veći, jer cijeli Zagreb, kao i svi ljubitelji kazališta žele doći u HNK2, pa direkcija HNK Zagreb ističe kako su ulaznice za sve izvedbe "Cabareta" u 2025. rasprodane – na neviđeno.

Ključne riječi
kultura premijera balet opera drama Leo Mujić mjuzikl predstava HNK2 Hrvatsko narodno kazalište cabaret

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Kazališni redatelj Oliver Frljić
Prvi istup redatelja nakon prosvjeda u Benkovcu

'U Hrvatskoj se događa normalizacija abnormalnog. Sloboda govora i sloboda govora mržnje nisu iste stvari'

Oliver Frljić gostovao je u HRT-ovoj emsiji "Razgovor s razlogom" urednice i voditeljice Morane Kasapović i odgovarao na pitanja tipa zašto misli da većina kulturnih institucija fingira kritičnost? Vrijeđa li u svojim predstavama Domovinski rat, kako mu spočitavaju? Kako odgovara na kritike da njegove predstave nemaju estetsku vrijednost? Zašto inzistira na provokacijama? Što je za njega umjetnička sloboda i ima li granice? Voli li hrvatsko društvo?

Učitaj još

Kupnja