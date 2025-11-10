Naši Portali
premijera 'mizantropa' u hnk split

Gledatelji u prvim redovima imali dojam da 'su na Poljudu', a protagonisti su ispaljivali blještave konfete

Split: Premijera predstave Mizantrop u Hrvatskom narodnom kazalištu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/2
Autor
Maja Pejković Kaćanski
10.11.2025.
u 15:29

Ovu Molierovu dramu žanrovski označenu kao komediju, splitski glumci iznijeli su savršeno! Riječ je o mlađoj generaciji ansambla koja je definitivno dokazala da je spremna odigrati moćne, velike i najteže dramske komade

Molierov "Mizantrop" premijerno izveden u petak navečer u HNK Split u režiji Miloša Lolića poslije dugo vremena donio je klasika i, u punom smislu te riječi - pravi teatar. 

Iako na trenutke dosadnjikav starijoj publici, apsolutno je primjeren studentskoj i mlađoj populaciji koja zaslužuje doživjeti i učiti što je klasični repertoar i punokrvni kazališni komad. Mladi redatelj išao je "na sigurno" podastirući Molierov tekst provokativnog naslova iz 1666. godine, aktualan i danas. Bezgranično licemjerstvo, spletke, podlost, pokvarenost, laži, glupost, zavist, manipulacije, varanje, iskorištavanje drugih, obilježja su naše svakodnevice i svijeta u kojem živimo.

Ovu Molierovu dramu žanrovski označenu kao komediju, splitski glumci iznijeli su savršeno! Riječ je o mlađoj generaciji ansambla koja je definitivno dokazala da je spremna odigrati moćne, velike i najteže dramske komade. Poznate Molierove likove sjajno su kreirali Nikša Arčanin, Andrea Mladinić, Monika Vuco Carev, Pere Eranović, Zorana Kačić Čatipović, Mijo Jurišić i Stipe Radoja. U naslovnoj ulozi Alcestea briljirao je Donat Zeko. Svi su oni, osim odlične glume i izvrsne dikcije koju odavno nismo čuli, vrhunski odradili scenske pokrete iznimno bitne za ovu predstavu. Iz njih je prštala energija, žar i radost, osjetilo se da guštaju u onome što rade. 

Split: Premijera predstave Mizantrop u Hrvatskom narodnom kazalištu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Redatelj Miloš lolić koji potpisuje i scenografiju i izbor glazbe i scenski pokret, iskoristio je samo mali dio velike kazališne pozornice. Predstava se odvija ispred zastora, "jedina" scenografija je pink automobil okrenut na krov iz kojeg izlaze glumci. U nekoliko navrata iz auspuha je pušten gusti bijeli dim pa su gledatelji u prvim redovima imali dojam da "su na Poljudu". Protagonisti su ispaljivali blještave konfete. Poveznica s aktualnim trenutkom, današnjim svijetom u kojem su prave vrijednosti totalno izokrenute?!     

Značajnu ulogu u ovom splitskom "Mizantropu" odigrala je i kostimografija. Prelijepe, nadasve atraktivne kostime osmislila je Mia Popovska, dok dramaturgiju potpisuju Ivona Rieger i Periša Perišić.

Ključne riječi
kultura komedija HNK Split predstava kazalište moliere mizantrop

Kupnja