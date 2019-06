13. Vukovar film festival

I ovog ljeta u najljepšem gradu na Dunavu očekuje nas filmsko događanje godine! Riječ je, naravno, o Vukovar film festivalu, tradicionalnom festivalu podunavskih zemalja, ujedno i jedinom takve vrste u svijetu. Festival se ove godine održava od 4. do 7. srpnja. Kao i svih prethodnih godina, i na ovom nas festivalu očekuje mnoštvo kvalitetnih filmova iz Europe i svijeta koji će biti prikazani tijekom četiri dana, a tradicionalna nagrada Zlatni šlep bit će dodijeljena u tri kategorije: za najbolji dugometražni film, za najbolji kratkometražni film i za najbolji dokumentarni film.

Foto: Promo

Vukovar film festival jedini je filmski festival u Hrvatskoj koji nosi oznaku EFFE – Europa za festivale, festivali za Europu. Ove godine upravo je filmski festival u Vukovaru nominiran za prestižnu festivalsku nagradu „EFFE laureat 2019./2020.“. Riječ je o nagradi koja se odnosi na festivale koji uspješno demonstriraju umjetničku vrijednost, a u isto vrijeme imaju snažan utjecaj na lokalni i regionalni društveni i kulturni razvoj. Tako se Vukovar film festival ove godine nalazi u probranom društvu od dvadeset i četiri europska festivala koja su nominirana za ovu prestižnu nagradu, a čija će se dodjela održati krajem rujna ove godine u Bruxellesu.

Trinaesti filmski festival u Vukovaru pod generalnim pokroviteljstvom Hrvatskog Telekoma otvorit će domaći uradak, film „Sam samcat“ redatelja Bobe Jelčića. Riječ je o hvaljenoj drami koja je već prikazana na nekoliko respektabilnih festivala u svijetu, uključujući i onaj u Sarajevu, a koji će publika imati prilike vidjeti u četvrtak, 4. srpnja na svečanom otvorenju festivala na kojem će prisustvovati i ekipa iz filma. Na svečanosti otvorenja festivala Društvo hrvatskih filmskih redatelja dodijelit će i nagradu Fabijan Šovagović uglednoj hrvatskoj glumici Ingeborg Appelt. Film „Sam samcat“ ujedno se nalazi i u službenoj konkurenciji dugometražnog filma gdje mu društvo pravi i češka komedija „Zimske muhe“ redatelja Olma Omerzua nagrađena na festivalu u Karlovym Varyma za najbolju režiju te službeni oskarovski kandidat te zemlje za ovu godinu.

Foto: Promo

Dva su filma iz ovogodišnje konkurencije dugometražnog filma režirale žene: jedan je njemačka drama „Razbijačica sustava“ Nore Fingscheidt (nagrađena Srebrnim medvjedom na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu), a drugi je mađarska hit komedija „Potpuni stranci“ Krisztine Gode (koja je u domaćim kinima svoje države postala jednim od najgledanijih filmova godine s ukupnom zaradom od više od 1,5 milijuna dolara). Od ostalih filmova iz ovogodišnje konkurencije dugometražnog filma treba izdvojiti i njemačku komediju „Strojovođa u potrazi za ljubavlju“ redatelja Veita Helmera (nominiranog za Grand Prix nagradu međunarodnog filmskog festivala u Tokiju) u kojem je glavnu ulogu ostvarila srpska glumačka zvijezda Predrag „Miki“ Manojlović te rumunjsku dramu „Zviždači“ priznatog redatelja Corneliua Porumboiua (prikazan u službenoj konkurenciji ovogodišnjeg festivala u Cannesu), a koji je u Vukovaru već pobijedio sa svojim remek-djelom „Policijski, pridjev“ iz 2009. godine.

Foto: Promo

Konkurenciju dokumentarnih filmova ove godine predvodi nekoliko sjajnih uradaka. Za početak tu je hrvatski film „Polarni san“ redatelja Đure Gavrana o prvom Hrvatu koji je pješice stigao od ruba Antarktike do Južnog pola. Društvo u konkurenciji mu prave mađarski „Geto Balboa“ o učitelju boksa iz geta, češki „Kralj skateboardinga“ o usponu ovog ekstremnog sporta u nekadašnjoj Čehoslovačkoj, bugarski „Kalin i zatvorska ekipa“ o čovjeku koji želi promijeniti vrijednosni sustav društveno odbačenih te bosansko-hercegovački „ReGeneracija“ o mladim ambasadorima mira te ratom razorene zemlje. Ovogodišnju konkurenciju dokumentarnog filma zaokružuju dva glazbena uratka - slovački „Bend“ o romskoj glazbenoj skupini koja iz teških socijalnih okolnosti pronalazi put do prestižnog međunarodnog glazbenog festivala te hvaljeni srpski „Nebeska tema“ o glazbenom velikanu Vladi Divljanu.

Foto: Promo

Kratki igrani filmovi oduvijek privlače posebnu pozornost kako žirija, tako i publike, a ove godine u konkurenciji prikazujemo šest vrhunskih ostvarenja. Među njima posebno moramo izdvojiti ukrajinski film „Mia Donna“, dobitnika prestižne ukrajinske nagrade filmske akademije te rumunjski „Pismo Djedu Mrazu“ koji je osvojio niz priznanja na međunarodnim festivalima u svijetu za glumu, režiju i scenarij. Od ostalih filmova svakako treba spomenuti slovački „Putovanje“, hrvatski „Dijagnoza“, hrvatski „Dok je trajao Roland Garros“ redateljice Snježane Tribuson te mađarski „Šaptači“ nagrađen na festivalima kratkih igranih filmova na Manhattanu i Rhode Islandu.

Foto: Promo

Tročlani žiri koji će ove godine odlučiti o pobjednicima u kategoriji dugometražnog i kratkog igranog filma te dokumentarnog filma pod pokroviteljstvom PBZ-a čine novinarka i redateljica Jasna Nanut, ugledni producent Miodrag Sila koji stoji iza dosad najuspješnije domaće serije „Novine“ te cijenjeni bivši urednik HRT-a Đelo Hadžiselimović.

Popratni program filmskog festivala u Vukovaru nikad nije bio jači. Potpuno nova kategorija uvedena prošle godine „Pobjednici Cannesa“ ove godine se proširuje pa će se u njezinom sklopu prikazati pobjednici dva najjača svjetska festivala - Berlina i Cannesa. Tako će vukovarska publika imati priliku prva u Hrvatskoj pogledati dobitnika Zlatnog medvjeda u Berlinu, izvrstan film „Sinonimi“ redatelja Nadava Lapida te osvajača Zlatne palme iz ovogodišnjeg Cannesa, remek-djelo „Parazit“ južno-korejskog redatelja Bong Joon Hoa. Uz njih, u kategoriji „Pobjednici Berlina i Cannesa“ prikazat će se i novi filmski dragulj španjolskog genija Pedra Almodovara „Tuga i slava“ (za koji je Antonio Banderas osvojio nagradu za najboljeg glumca u Cannesu) te kontroverzna francuska drama o pedofiliji u Crkvi „Bogu hvala“ uglednog redatelja Françoisa Ozona (dobitnika velike nagrade žirija u Berlinu).

Foto: Promo

Pod visokim pokroviteljstvom Norveške ambasade, ove godine u sklopu festivala organiziramo kategoriju „Norveška invazija“ u sklopu koje će se prikazati četiri najnovija uratka iz te skandinavske zemlje, a među kojima posebno treba istaknuti film katastrofe „Potres“ te hvaljenu dramu „Konjokradice“ koja je na Berlinaleu osvojila posebnu nagradu za umjetnički doprinos. Već tradicionalno u popratnom programu festivala očekuju nas i kategorije „Europo, otvori se“, „Francuski fokus“ i „Europskih velikih četiri“ u sklopu kojih prikazujemo najnovije filmove respektabilnih redatelja kao što su Ralph Fiennes, braća Dardenne, Olivier Assayas, Paolo Sorrentino i Fatih Akin.đ+

Foto: Promo

„Posebno je zadovoljstvo što mogu reći da se tradicionalna suradnja Vukovar Film Festivala i Hrvatskog Telekoma nastavlja već 13. godinu za redom, odnosno od njegovog prvog izdanja“, izjavio je gospodin Richard John Brešković, direktor Sektora za marketing za privatne korisnike u Hrvatskom Telekom te nadodao: „Filmski festivali važan su dio kulture za svaku zemlju, a za Vukovarski filmski festival možemo reći da svakako doprinosi razvoju hrvatske kulture, da se zbog svoje mikro lokacije razlikuje od ostalih festivala te donosi poseban značaj za ovu regiju, za Slavoniju. I ove godine mogu najaviti da ćemo, prije svega vrlo dobrom suradnjom Festivala i Hrvatskog Telekoma, omogućiti nekoliko vrhunskih filmova ekskluzivno u MAXtv Videoteci i na MAXtv To Go platformi. Na taj način djelić festivala donosimo u domove HT korisnika u cijeloj Hrvatskoj, a oni u filmovima mogu uživati gdje god se nalazili uz nove tehnologije putem najbolje mreže koja im to omogućuje. No, bez publike ne bi bilo ni dobrih festivala, stoga pozivam sve Vukovarce, Slavonce i sve ostale ljubitelje filma koji su u mogućnosti da nam se pridruže i uživaju u projekcijama uz prekrasan Dunav ili u Perivoju dvorca Eltz ili pak u vrhunskim dokumentarcima Đele Hadžiselimovića u jedinstvenom plovećem festivalskom kinu na Dunavu s Magenta 1 Vukovar WaterBusom, koja plovidba će svima ostati u sjećanju.“

Foto: Promo

Upravo se prethodnih godina poseban program DokuTV – Odabrao Đelo Hadžiselimović pokazao iznimno uspješnim i traženim pa smo ove godine za gledatelje pripremili četiri vrhunska dokumentarna uratka: „Maria by Callas“ i „Pavarotti“ o vjerojatno najpoznatijim opernim pjevačima svih vremena, „Jean Paul Gaultier: Freak and Chic“ o vjerojatno najpoznatijem modnom kreatoru svih vremena i „Maradona“ o vjerojatno najpoznatijem nogometašu svih vremena. Ni ove godine najmlađi neće ostati zakinuti budući će se svakoga dana u CineStaru Vukovar u jutarnjim satima prikazivati animirani filmovi, a za posebne sladokusce pripremili smo i retrospektivu dosadašnjih pobjednika VFF-a.

Foto: Promo

Osim bogatog filmskog programa, ovogodišnji Vukovarski festival također će imati i pregršt dodatnih događanja od kojih svakako treba istaknuti dvije filmske radionice – radionicu jednominutnog filma u jednom kadru Zvonimira Rumboldta i radionicu „Od ideje do realizacije“ redatelja Ivana Salaja. Nacionalne manjine kao i prethodnih godina predstavit će svoje tradicionalne kuhinje, a u gradskoj knjižnici održat će se i predstavljanje knjige „Branko Belan – Zaboravljeni klasik“ autora Željka Ivanjeka i Nenada Polimca. Ove godine dobitnik nagrade za životno djelo je glumac Žarko Potočnjak, a dobitnik nagrade Krsto Papić za poseban doprinos hrvatskoj kinematografiji je ugledni scenograf Mario Ivezić. Vukovarsko zagrijavanje kreće dan ranije uz posljednji film Roberta Redforda „Kavalir s pištoljem“ i dobitnika prestižne nagrade Oscar za najbolji film godine „Zelena knjiga: Vodič za život“.

I ove je godine srebrni sponzor festivala tvrtka Pevec, a tom prigodom Krešimir Bubalo, član Uprave tvrtke je izjavio: „Moram naglasiti kako je ulaganje u kulturu zapravo ulaganje prije svega u budućnost, kako lokalne zajednice tako i ulaganje u razvoj mladih. Tko zna možda će baš Vukovar iznjedriti novog Kubricka ili novog odabrao Đelu Hadžiselimovića. Nama je ovo mjesto od posebnog značaja jer smo i sami odlučili uložiti u Vukovar te u drugoj polovici ove godine otvaramo naš novi centar“.

Sponzor nagrade za kratkometražni igrani (500 eura) i dokumentarni film (1000 eura) i ove je godine PBZ. Gosti će uživati u odabranim vinima Iločkih podruma i nazdraviti uz Vukovarsko pivo, a gradom će se šetati u Borovo startasicama s logom festivala.