Brodosplit će u predstečaj, neizvjesnost za 1600 radnika

Nakon što je Tomislav Debeljak, odnosno njegova DIV grupa zatražila pokretanje predstečajnog postupka, ista sudbina čeka i splitski Brodosplit.

– Brodosplit još nije u predstečaju, ali pripremamo se, odnosno prikupljamo dokumentaciju za slanje prijedloga. Naime, trebamo prikupiti i pripremiti dokumentaciju koju ćemo dostaviti Trgovačkom sudu uz prijedlog za pokretanje predstečaja – kaže Josip Jurišić, voditelj za odnose s javnošću Brodosplita.

– Otvaranjem predstečajnog postupka odblokirat će se poslovni računi i nastavlja se poslovanje – kaže Juriš o motivima ovoga poteza, koji pripremaju za splitski škver, a već su ga povukli za DIV grupu. Naime, neki dan je DIV grupa Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijela prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, i to na temelju evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 41,69 milijuna kuna. Razlog zbog kojih se DIV našao u dugovima i blokadi, tvrde u grupi, u financijskoj je pomoći Brodosplitu i pokušaju naplate svih vjerovnika otkako je objavljeno da je Brodosplit u problemima i bez novca.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kasne dvije plaće

Tomislav Debeljak, vlasnik i predsjednik uprave DIV grupe i Brodosplita, prije mjesec dana je obznanio da je u financijskim dubiozama. Tada je zaustavio proizvodnju u Brodosplitu i zatražio pomoć Ministarstva gospodarstva i HBOR-a u preuzimanju dijela kredita koji mu je odobrila ruska VTB banka, a čija je realizacija blokirana zbog sankcija prema Rusiji, ali bez kojega ne može dovršiti započete poslove.

– To je viša sila koja se može riješiti samo političkim putem tako da kreditiranje preuzme državna banka kao HBOR, koje u svim brodograđevnim državama financiraju gradnju brodova. Mi smo tražeći sredstva morali izaći izvan hrvatskih granica, premda to nismo htjeli i sada nam se to obilo o glavu – rekao je Debeljak, koji je bio na razgovorima u Ministarstvu i HBOR-u, ali očito nije dobio podršku zahtjevu da kredit preuzme HBOR. Tvrdio je da ima zainteresiranih komercijalnih banaka koje bi preuzele kredit, ali zbog sankcija ne mogu ne učini li to prvo HBOR. Od razgovora u Ministarstvu i HBOR-u prošlo je gotovo mjesec dana, a nitko nije reagirao niti je Debeljak dobio ikakav odgovor.

Jurišić ističe da im Ministarstvo gospodarstva nikada nije odgovorilo ni na zahtjev za državna jamstva za izgradnju još dva broda za koje su potpisali predugovore, a bez jamstva u taj posao ne mogu ulaziti.

– Odluka o predstečaju u ovim je okolnostima jedina racionalna. Ide se u predstečaj da bi se stalo s novim dugovima. Svaki je dan novi trošak – kaže Jurišić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Radnici splitskog škvera najvećim su dijelom kod kuće, radi ih manji dio na projektima za koje je osigurano financiranje.

– Radimo na obalno-ophodnim brodovima i zelenom jedrenjaku. Nekih petstotinjak radnika, od ukupno 1800, svakodnevno radi. Dakle, oko trećine radnika. Što se plaća tiče, još uvijek za veljaču nije isplaćena u cijelosti, a upitne su i plaće za ožujak. Izgledno je da će nam dvije plaće kasniti – govori Jurišić. Navodi da plaće rješavaju u skladu s naputkom Ministarstva gospodarstva.

Situacija u Brodosplitu zabrinjava ne samo obitelji zaposlenih škverana nego i brojne kooperante, dobavljače, poslovne partnere i suradnike, Grad Split, ali i graditelje velikih infrastrukturnih projekata jer u brojnima sudjeluje i Brodosplit, primjerice na pristupnim cestama Pelješkom mostu te u rekonstrukciji raskrižja na solinskoj Širini, koja je praktički uvijek zagušen ulaz u Split. Ali, Jurišić tvrdi da će splitski škver te poslove odraditi.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

– Oni se ne trebaju se brinuti. Svi će ti projekti biti u planu restrukturiranja koji ćemo dostaviti vjerovnicima nakon što nam se odobri predstečajni postupak. Svi će se projekti nalaziti tamo, bit će navedeno na koji će se način ti poslovi dalje odvijati. Znači, ti projekti nisu ugroženi – poručuju Jurišić.

Debeljak nam je prije mjesec dana izjavio da imaju izgledne izvrsne ugovore, ako prebrode ovu krizu.

– U ovoj krizi COVID-19 teško je dobiti nove, kvalitetne poslove, a mi smo uspjeli dobiti vrhunske projekte. Obalno-ophodne brodove za izvoz praktički smo već ugovorili. Imamo i jedan veliki brod, rezidencijalni, koji bi trebao biti “točka na i”, top hrvatske brodogradnje – rekao nam je Debeljak.

Propada li brodogradnja?

Što očekuje Brodosplit u budućnosti, teško je prognozirati.

– Vrlo je teško reći nešto na tu temu. Budućnost nam je neizvjesna. Imali smo nekoliko izvrsnih predugovorenih projekata, za koje smo zatražili jamstva. Riječ je o dvije novogradnje, ali već šest mjeseci nismo dobili odgovor Ministarstva gospodarstva. Znači li to da taj posao propada? Taj odgovor treba potražiti negdje drugdje. Ako se ti projekti ne pokažu perspektivnima, Brodosplit će raditi u smanjenom obujmu u odnosu na danas i s manjim brojem ljudi. Dugoročno, škver može opstati radeći projekte koje može sam financirati, ali koliko će u tom slučaju trebati radnika? Razmišlja li itko o tome? Mi smo se obratili svima kojima smo mogli, ali odgovora nema – tvrdi Jurišić.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL

Što se tiče DIV-a, odnosno tvornice vijaka u Kninu, Jurišić kaže da ima odličnu perspektivu, osobito nakon uvođenja zaštitne carine na razini Europske unije, a predstečaj su zatražili zbog problema povezanih s Brodosplitom.

– Jednostavno, da se kompanija ne bi dalje zaduživala, poslan je prijedlog za predstečaj. To je razumna mjera s obzirom na to da je DIV posudio novac Brodosplitu, kao što je Brodosplit posuđivao DIV-u, što je normalno u grupaciji. Račun DIV-a je blokiran nakon što su poslovni partneri, dobavljači i banke, kada su čuli da je došlo do usporenog financiranja, poslali sva svoja dospjela i nedospjela potraživanja na naplatu i to nas je blokiralo – kaže Jurišić tvrdeći da dugovi nisu veliki.

Uložili smo već više od 60 milijuna eura svojeg novca, a trebali smo 30

Debeljak nam je u razgovoru prije mjesec dana objasnio probleme s ruskom bankom. – Ukupna vrijednost ugovora s VTB bankom je nešto više od 150 milijuna eura, od čega je naša obveza 30 milijuna, a mi smo već uložili više od 60 milijuna eura svojeg novca. Banka je trebala ukupno dati 120 milijuna eura, a došla je do točke od 82 milijuna eura. Kompanija je došla do granice i dalje ne možemo. Od HBOR-a očekujemo da uđe u cipele VTB-a i napravi taj prvi korak. Razgovarao sam i s jako puno banaka vani koje su zainteresirane u drugom koraku od HBOR-a kasnije preuzeti taj kredit – rekao nam je Debeljak.

