U potrazi ste za poslom? Zaposlenike traže Pfizer, Tepih Centar, Strabag...

OK Mobility zapošljava osobu na radnom mjestu Rental Sales Agent (m/f). Mjesto rada Dubrovnik. Potpune prijave poslati putem linka do 09.02.2023.

Rittmeyer AG zapošljava osobu na radnom mjestu Project Manager IT (a). Mjesto rada Sesvete. Potpune prijave poslati putem linka do 03.03.2023.

Tepih Centar d.o.o. zapošljava osobu na radnom mjestu Referent u računovodstvu (m/ž). Mjesto rada Zagreb. Potpune prijave poslati putem linka do 20.01.2023.

Pfizer Inc zapošljava osobu na radnom mjestu Healthcare Representative (m/f). Mjesto rada Zagreb. Potpune prijave poslati putem linka do 24.01.2023.

Strabag BRVZ d.o.o. za usluge zapošljava osobu na radnom mjestu IT Security Analyst (m/f/d). Mjesto rada Zagreb. Potpune prijave poslati putem linka do 23.01.2023.

Senso IS d.o.o. u Zagrebu zapošljava Voditelja ureda / Tajnicu (m/ž). Prijave se zaprimaju na linku do 31.1.2023.,a poslodavac nudi prepoznavanje i nagrađivanje kvalitetnog rada, mogućnost usavršavanja te stalni radni odnos uz probni rad.

Falkensteiner Hotelmanagement d.o.o. u Zadru zapošljava Event Marketing Managera (m/ž). Za prijavu potrebno je dobro poznavanje engleskog jezika, a sve detalje provjerite na linku. Natječaj je otvoren do 20.1.2023.



posao.hr zapošljava Prodajnog savjetnika (m/ž)! Nudimo vam mentorstvo prilikom uhodavanja, mogućnost ostvarenja bonusa na plaću, stručna usavršavanja i konferencije, te rad u ugodnoj atmosferi. Prijave se zaprimaju na linku do 16.1.2023.

Industrial Projects d.o.o., poznatiji kao BiVillage, zapošljava Recepcionera (m/ž) u Fažani. Potrebno je poznavanje talijanskog, engleskog i njemačkog jezika. Prijave se zaprimaju do 13.1.2023. klikom na link ovdje.



Oculus Plus d.o.o. zapošljava Elektroinstalatera (m/ž) u Varaždinu. Poslodavac nudi osiguran i plaćen smještaj i prijevoz, stalni radni odnos i stimulaicju za dobre rezultate. Prijavite se klikom na link do 15.2.2023.

