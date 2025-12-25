Hrvatsko gospodarstvo ulazi u novo, digitalno doba: Što donosi uvođenje eRačuna?

Umjesto poreznih novosti koje su proteklih godina u ovo doba najviše zaokupljale pažnju javnosti, na pragu 2026. iz Ministarstva financija glavne novine vezane su uz nekoliko digitalizacijskih projekata pod njegovom ingerencijom. Zbog tehničkih prilagodbi koje iziskuje od poslovnog sektora u prvom planu je Fiskalizacija 2.0, ponajprije završnica priprema za uvođenje eRačuna. Te i neke druge aktualnosti komentira potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac s kojim zbog brojnih obveza na izmaku godine nismo razgovarali uživo već smo mu pitanja uputili elektronskim putem.