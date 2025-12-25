Naši Portali
PRIMORAC POJASNIO DETALJE

Hrvatsko gospodarstvo ulazi u novo, digitalno doba: Što donosi uvođenje eRačuna?

Autor
Jadranka Dozan
25.12.2025.
u 06:25

Ukupno će biti isplaćeno 6,4 milijarde eura iz EU, što je apsorpcija od 82% bespovratnih sredstava

Umjesto poreznih novosti koje su proteklih godina u ovo doba najviše zaokupljale pažnju javnosti, na pragu 2026. iz Ministarstva financija glavne novine vezane su uz nekoliko digitalizacijskih projekata pod njegovom ingerencijom. Zbog tehničkih prilagodbi koje iziskuje od poslovnog sektora u prvom planu je Fiskalizacija 2.0, ponajprije završnica priprema za uvođenje eRačuna. Te i neke druge aktualnosti komentira potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac s kojim zbog brojnih obveza na izmaku godine nismo razgovarali uživo već smo mu pitanja uputili elektronskim putem.

Marko Primorac država porez na nekretnine inflacija eRačun

BL
Bloomberg
08:40 25.12.2025.

Poduzetnicima se oduzima vrijeme potrebno za produktivnost da bi se državu izvjestilo koliko zarađuju u realnom vremenu. Zamislite taj harač ( porez je zapravo stara riječ u haraču) koji se ovako prisilno kontorlira i te kazne do visine od 6666 ti. eura ako nešto propustiš učinti da država sazna na vrijeme koliko si zaradio i fakturirao? Prestrašna državna kontrola u zemlji sa silnim porezima gdje je dohodak oporezivan ne četvrtinom nego i puno više. Znači radiš da bi dao državi od sveg svog truda jednu četvrtinu( najamnej) I onda čitaš u novinama slučajeve krađa u državnim firmama koje se uglanom razvlače i ne kazne i niakd ane vrate ukradena sredstva. Po tome je samo razrađen jako, jako dobro meznaizam kojim država napalačuje od privrednika i nikako mehanizam kontrole da se iz tih uharačenih novaca koje je država primila ne krade?'Strašno, strašno, strašno

LO
lojtra1
08:04 25.12.2025.

Stari model fiskalizacije bio je težak a novi je užasan i potpuno nepripremljen te je privrednicima nametnuo nove, ničim zaslužene obveze a nekima je poturio sjekiru u med ("posrednicima u fiskalizaciji"). Zaista jedinstveni teror, državni pritisak kakvog ni jedna EU zemlja nema. U urednoj zemlji poput Njemačke nema računa za sladolede, kebabe, ulicne trznice i slicno. Tamo moraju fiskalizirati samo Lidl, Kaufland i slicni.

OT
otrovnijezik
08:03 25.12.2025.

Uvodi nam još više blokada malih a najvećim dužnicima bit će oprošteno kao i do sada.

