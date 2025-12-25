Hrvatsko gospodarstvo ulazi u novo, digitalno doba: Što donosi uvođenje eRačuna?

Umjesto poreznih novosti koje su proteklih godina u ovo doba najviše zaokupljale pažnju javnosti, na pragu 2026. iz Ministarstva financija glavne novine vezane su uz nekoliko digitalizacijskih projekata pod njegovom ingerencijom. Zbog tehničkih prilagodbi koje iziskuje od poslovnog sektora u prvom planu je Fiskalizacija 2.0, ponajprije završnica priprema za uvođenje eRačuna. Te i neke druge aktualnosti komentira potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac s kojim zbog brojnih obveza na izmaku godine nismo razgovarali uživo već smo mu pitanja uputili elektronskim putem.
Poduzetnicima se oduzima vrijeme potrebno za produktivnost da bi se državu izvjestilo koliko zarađuju u realnom vremenu. Zamislite taj harač ( porez je zapravo stara riječ u haraču) koji se ovako prisilno kontorlira i te kazne do visine od 6666 ti. eura ako nešto propustiš učinti da država sazna na vrijeme koliko si zaradio i fakturirao? Prestrašna državna kontrola u zemlji sa silnim porezima gdje je dohodak oporezivan ne četvrtinom nego i puno više. Znači radiš da bi dao državi od sveg svog truda jednu četvrtinu( najamnej) I onda čitaš u novinama slučajeve krađa u državnim firmama koje se uglanom razvlače i ne kazne i niakd ane vrate ukradena sredstva. Po tome je samo razrađen jako, jako dobro meznaizam kojim država napalačuje od privrednika i nikako mehanizam kontrole da se iz tih uharačenih novaca koje je država primila ne krade?'Strašno, strašno, strašno