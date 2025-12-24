Boschevi brisači vjetrobrana Aerotwin u ekološki prihvatljivom pakiranju bez plastike

Karlsruhe, Njemačka – Robusno prodajno pakiranje pruža optimalnu zaštitu za Boscheve visokokvalitetne brisače Aerotwin i štiti ih od oštećenja tijekom prijevoza i skladištenja. Brisači vjetrobrana zaštićeni su u posudi unutar vanjske kartonske kutije kako bi se očuvala osjetljiva ivica brisača. Ta posuda, koja se dosad izrađivala od PET plastike, sad je izrađena od materijala na bazi celuloznih vlakana koji je usporediv s kartonom i potječe iz šuma kojima se održivo upravlja. Stoga je sva ambalaža za brisače Aerotwin ekološki prihvatljiva i može ići u recikliranje papira. Na ambalaži je otisnut kod za recikliranje PAP 21, koji označava da se ambalaža sastoji od nevalovitog kartona od drvenih vlakana. Ako se kao osnova uzme proizvodnja brisača Aerotwin za 2023., promjenom na ekološki prihvatljivu ambalažu štedi se više od 350 tona plastike godišnje.

Ekološki prihvatljivo prodajno pakiranje za brisače vjetrobrana Aerotwin uvedeno u cijelom svijetu

Foto: Bosch

Oblik nove posude za pakiranje od celuloznih vlakana uvelike je identičan prethodnoj plastičnoj posudi i jednako dobro štiti ivicu brisača vjetrobrana Aerotwin od mogućih oštećenja tijekom prijevoza. Zadržavanje oblika također znači da se nijedna automatska linija za pakiranje u Boschevoj proizvodnji brisača nije morala nadograditi. Novo ekološki prihvatljivo pakiranje za komplete brisača Aerotwin i za pojedinačne brisače bit će uvedeno u svim Boschevim proizvodnim pogonima u Europi. Brisači vjetrobrana Aerotwin za osobna vozila, kamione i autobuse dostupni su diljem svijeta u novom pakiranju.

Smjesa guma u metlicama brisača Aerotwin ima Power Protection Plus (PPP) i patentirani premaz, što je čini posebno dugotrajnom i otpornom na habanje i štetne tvari. To znači da ivica brisača postiže optimalnu učinkovitost brisanja i čišćenja vjetrobranskog stakla, bez obzira na vremenske uvjete. Kako bi se osiguralo da brisači Aerotwin stignu do potrošača u očekivanoj visokoj kvaliteti, dolaze u robusnom pakiranju koje je sad u potpunosti izrađeno od otpadnog papira koji se može reciklirati i osmišljeno je posebno za zaštitu ivice brisača od oštećenja tijekom prijevoza.

Od svog osnutka u Zagrebu 1993. godine, Bosch kontinuirano povećava prodaju u Hrvatskoj, dosegnuvši 126,6 milijuna eura u 2024. godini. Tijekom svog poslovanja, Bosch je uspostavio široku mrežu kupaca, koja danas uključuje više od 600 lokalnih klijenata u Hrvatskoj. Tvrtka neprekidno širi svoje poslovne aktivnosti u zemlji, a 2004. godine Bosch Hrvatska preuzela je upravljanje poslovanjem u Bosni i Hercegovini, a 2014. godine u Sloveniji. Prateći nove tehnološke trendove i želju za pružanjem dodatne vrijednosti tržištu te poticanjem entuzijazma za nove tehnologije, Bosch Hrvatska otvorila je poseban odjel Smart Solutions 2016. godine. Bosch Hrvatska zapošljava 90 radnika, uključujući zaposlenike nekonsolidiranih tvrtki (podaci od 31. prosinca 2024. godine).

Bosch Grupa je vodeći globalni dobavljač tehnologije i usluga. Zapošljava približno 418.000 suradnika širom svijeta (stanje na dan 31. prosinca 2024. godine). U 2024. godini, tvrtka je ostvarila prodaju od 90,3 milijarde eura. Njeno poslovanje podijeljeno je u četiri sektora: Mobilnost, Industrijska tehnologija, Potrošačka dobra i Energetska i građevinska tehnologija. U svojim poslovnim aktivnostima, tvrtka nastoji koristiti tehnologiju za oblikovanje univerzalnih trendova kao što su automatizacija, elektrifikacija, digitalizacija, povezanost i fokus na održivost. U tom kontekstu, veliki utjecaj Boscha u raznim industrijama i regijama jača njegovu inovativnost i otpornost. Zahvaljujući provjerenoj stručnosti u području senzorske tehnologije, softvera i pružanja usluga, Bosch može ponuditi svojim kupcima rješenja za više područja iz jednog izvora. Također primjenjuje svoju stručnost u području povezanosti i umjetne inteligencije kako bi razvijao i proizvodio održive proizvode prilagođene korisnicima. S "Tehnologijom za život" Bosch želi poboljšati kvalitetu života i očuvati prirodne resurse. Bosch Grupa obuhvaća Robert Bosch GmbH i oko 490 podružnica i regionalnih tvrtki u više od 60 zemalja. Uključujući prodajne i servisne partnere, Boschova globalna mreža proizvodnje, inženjeringa i prodaje prisutna je gotovo u svakoj zemlji svijeta. Velika inovativnost Boscha ključna je za njegov budući razvoj. Na 136 lokacija širom svijeta, Bosch zapošljava približno 87.000 suradnika u istraživanju i razvoju.

