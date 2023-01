Uprava ruši model raspodjele kvota drvne industrije

Prvi put Hrvatske šume nisu, kao što je uobičajena praksa, u studenom prošle godine objavile javni natječaj za prodaju drvnih trupaca i prostornog drva za sljedeću godinu. Proizvođačima i prerađivačima koji imaju ugovorenu kupuju drvne sirovine iz godišnje kvote koju za prošlu godinu državna tvrtka prodaje po povlaštenim cijenama, poslana je obavijest da će im biti omogućena nesmetana isporuka do potpisa novog godišnjeg ugovora za 2023. godine. Najkasnije će to, kako je navedeno u priopćenju, biti obavljeno do 31. ožujka.



Raspodjela kvota drvne sirovine standardno je predmet sporova i rasprava između nezadovoljnih u redovima proizvođača i Hrvatskih šuma, pa tim više svako odudaranje od uspostavljenih pravila izaziva sumnju u ispravnost postupka prodaje i potiče zahtjeve za njihovu reviziju. Dijelom je taj problem ublažen prije pet godina, kada je na razini cijele branše usuglašen model koji je i zapečaćen i potpisima tzv. Pisma razumijevanja između Hrvatskih šuma i Udruženja drvno-prerađivačke industrije Hrvatske gospodarske komore, koji je na snazi do 2027. godine. Tim više se i otvara pitanje zašto su sada Hrvatske šume obustavile proces i odgodile raspisivanje natječaja koji je temeljen na tom sporazumu.