BREAKING
elektromobilnosti

HEP – predvodnik zelene tranzicije prometa u Hrvatskoj

Foto: HEP
VL
Autor
Promo
23.12.2025.
u 15:06

Predbožićno vrijeme mnogi smatraju najljepšim dijelom godine.

Uz zimski ugođaj i raznovrsnu ponudu na adventskim manifestacijama i nestrpljivo iščekivanje Božića, prosinac postaje mjesec kojem se posebno raduju djeca. Odrasli, s druge strane, često pokušavaju pomiriti ugodu najljepšeg dijela godine s realnošću koju oblikuju veliki broj obveza i stalne gužve, posebno u prometu.

Prometne gužve u hrvatskim gradovima odavno više nisu vijest, a jedan od načina na koji se mogu smanjiti jest veće korištenje javnog prijevoza i taksija, posebno onih na električni pogon.

U toj održivost prometa, veliki doprinos daje i Hrvatska elektroprivreda razvojem elektromobilnosti kroz brend ELEN. Pod brendom ELEN nalazi se HEP-ova mreža s više od 280 javno dostupnih punionica za električna vozila raspoređenih na području Grada Zagreba i svih 20 županija. ELEN mreža punionica pokriva autoceste i druge važne cestovne pravce u Hrvatskoj, gradska središta i turistička odredišta, uključujući i nekoliko otoka.

Sve HEP-ove punionice su multistandardne, snage do čak 350 kW, i na njima se mogu puniti postojeći modeli električnih vozila. U ovom je trenutku prema broju punionica i njihovom teritorijalnom rasporedu infrastruktura potrebna za punjenje električnih vozila dovoljna da je koriste sva električna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

Za korisnike ELEN punionica HEP je kreirao i mobilnu aplikaciju koja je dostupna na servisima Google Play i iStore i na kojoj se mogu vidjeti lokacije punjenja, dostupni priključci te započeti punjenje. Na adresi elen.hep.hr korisnicima je na raspolaganju i interaktivna ELEN web stranica, koja pruža sve potrebne informacije vezane uz HEP-ovu e-mobilnost.

Ključne riječi
Moj eko Božić ELEN HEP

