Treba li Plenkovićeva Vlada spasiti Debeljaka i zadnji veliki hrvatski škver od Putinovih bankara?

Nakon što je u središnjem nacionalnom dnevniku Tomislav Debeljak dobio priliku objasniti zašto je bio primoran obustaviti gradnju brodova u Splitu i tražiti pomoć države, na pitanje što slijedi ako ne dobije pomoć i znači li to kraj Debeljak je jedan dugi trenutak ostao bez riječi.



Onda je uzeo zraka i kazao da ne želi ni pomisliti na to. I ta scena govori o tome od kakvog je on materijala napravljen, da nikada ne želi pristati da bi kao poduzetnik mogao biti poražen. Ako je nakon tog logičnog pitanja, jer njegov je škver ostao bez keša, nelikvidan je i to baš u trenutku kada prvi put u osam godina konačno stižu narudžbe, na trenutak i posumnjao da će možda morati staviti ključ u bravu, njegov poduzetnički ego odmah je odbacio takvu mogućnost.