WhatsApp uvodi novu funkciju: Ova jednostavna opcija može vas spasiti od prevara

Spam i prevare na WhatsAppu napokon bi mogli postati stvar prošlosti. Preko testne verzije za Android i iOS, WhatsApp je predstavio novu značajku Strict Account Settings koja korisnicima omogućuje da potpuno utišaju poruke i pozive od nepoznatih pošiljatelja.

Ova opcija djeluje poput “ekstremne zaštite”, blokira linkove, fotografije i videozapise od nepoznatih kontakata te ograničava pristup osjetljivim postavkama računa. Drugim riječima, vaš WhatsApp postaje gotovo hermetički zatvoren za napadače i prevarante, piše NextPit.

Značajka je prvenstveno namijenjena korisnicima pod hakerskim napadom ili onima čiji je broj kompromitiran, ali i obični korisnici mogu utišati dosadni spam iz grupnih chatova ili od nepoznatih kontakata. Iako može lagano ograničiti neke funkcije, za one koji žele mir i sigurnost, ovo je veliki korak naprijed. WhatsApp trenutno testira ovu opciju, a javna dostupnost očekuje se uskoro.