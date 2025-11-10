Naši Portali
'SUPER ZAŠTITA'

WhatsApp uvodi novu funkciju: Ova jednostavna opcija može vas spasiti od prevara

Pao je WhatsApp, korisnici ne mogu slati poruke
10.11.2025.
u 16:07

Značajka je prvenstveno namijenjena korisnicima pod hakerskim napadom ili onima čiji je broj kompromitiran, ali i obični korisnici mogu utišati dosadni spam iz grupnih chatova ili od nepoznatih kontakata

Spam i prevare na WhatsAppu napokon bi mogli postati stvar prošlosti. Preko testne verzije za Android i iOS, WhatsApp je predstavio novu značajku Strict Account Settings koja korisnicima omogućuje da potpuno utišaju poruke i pozive od nepoznatih pošiljatelja.

Ova opcija djeluje poput “ekstremne zaštite”, blokira linkove, fotografije i videozapise od nepoznatih kontakata te ograničava pristup osjetljivim postavkama računa. Drugim riječima, vaš WhatsApp postaje gotovo hermetički zatvoren za napadače i prevarante, piše NextPit

Značajka je prvenstveno namijenjena korisnicima pod hakerskim napadom ili onima čiji je broj kompromitiran, ali i obični korisnici mogu utišati dosadni spam iz grupnih chatova ili od nepoznatih kontakata. Iako može lagano ograničiti neke funkcije, za one koji žele mir i sigurnost, ovo je veliki korak naprijed. WhatsApp trenutno testira ovu opciju, a javna dostupnost očekuje se uskoro. 

Komentara 1

Avatar Blokiran
Blokiran
16:18 10.11.2025.

Moja "funkcija" je jos sigurnija: uopce nemam whatsapp!

MARTINJE I LOŠI OBIČAJI

S jednim promilom u ‘glavi’, rizik od nesreće 7 je puta veći

O sposobnosti uočavanja, prosuđivanja i reagiranja da i ne govorimo. Ovisno o promilima koje pojedini vozač pripusti u svoj organizam, te sposobnosti znaju biti svedene na čistu nulu. Znamo li da i u normalnim okolnostima prosječan hrvatski vozač nije odveć pažljiv ni tolerantan, da je prebrz, da voli drugome oteti prednost i da mu je pogled češće na ekranu mobitela nego na cesti, jasno je da svake godine oko Martinja iščekujemo novog neslavnog rekordera među pijanim vozačima.

