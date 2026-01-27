Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HLADAN TUŠ NA SERVISU

Kupio rabljeni automobil pa doživio neugodno iznenađenje: Mehaničar mu otkrio ozbiljan problem

Koprivnica: Automobil Opel Insignia
Foto: Marijan Susenj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
27.01.2026.
u 10:14

Jedan od korisnika istaknuo je da problem nije samo estetske ili mehaničke prirode. "Problem kod ovakvih popravaka je to što automobil više nema ponašanje kakvo bi trebao imati prilikom sudara", upozorio je.

Kupnja rabljenog automobila za mnoge je i dalje lutrija, osobito kada kupac nema dovoljno znanja ili stručnu osobu uz sebe. Iako se vozilo na prvi pogled može činiti potpuno ispravnim, stvarno stanje često se otkrije tek nakon što automobil završi na dizalici kod mehaničara. Upravo takvo neugodno iskustvo opisao je jedan Hrvat na Redditu, gdje je zatražio savjet nakon što je saznao da je njegov nedavno kupljeni automobil bio teško oštećen u sudaru.

Kako je naveo u objavi, rabljeni automobil kupio je prije nešto više od mjesec dana, a sve do redovnog servisa nije sumnjao da s vozilom nešto nije u redu. Međutim, tijekom pregleda mehaničar ga je pozvao i pokazao mu ozbiljna oštećenja konstrukcije vozila. „Majstor mi je pokazao da je na autu cijeli krak šasije ravnan i varen, a odozdo se vidi dosta znakova sudara, poput napuknutog prednjeg mosta. To su stvari koje je nemoguće primijetiti normalnoj osobi jer su skrivene motorom i plastikama. Auto je očito bio u popriličnom sudaru, što ja nisam znao, niti mi je prodavač rekao“, napisao je razočarani kupac.

Kupio sam "macka u vreci"
byu/Current_Foundation98 inaskcroatia

Dodao je kako je nakon toga krenuo tražiti savjete na internetu, razgovarao čak i s umjetnom inteligencijom, ali da je sve više zbunjen. „Po forumima i Redditu ljudi pišu da se sve gleda po principu ‘viđeno-kupljeno’, dok drugi tvrde da se ovdje radi o prikrivenom i opasnom nedostatku, zbog čega imam pravo na potraživanja pa čak i raskid ugovora. Stvarno sam očajan i ne znam što napraviti“, zaključio je u objavi.

Njegova priča izazvala je brojne reakcije, a komentari su pokazali koliko su mišljenja podijeljena. Dio korisnika bio je prilično ciničan. „Škola za ubuduće. Ako se ne razumiješ u aute i nemaš pouzdanog mehaničara da ide s tobom gledati auto, onda kupiš novo i kraj“, napisao je jedan korisnika, dok je drugi kratko poručio: „Sad se možeš žaliti upravi vodovoda.“ Bilo je i onih koji su pokušali umanjiti problem, barem s aspekta svakodnevne vožnje. „Je li auto u centru? Ide li ravno kad pustiš volan? Ako ide, onda je ok, nećeš poginuti u njemu. Ima tisuće auta koji su bili u totalnim štetama pa su vraćeni na cestu. Ako vuče u stranu, to si trebao primijetiti na probnoj vožnji. Ako je problem velik, probaj ga riješiti, a ako ne ide, prodaj auto“, savjetovao je jedan korisnik.

S druge strane, dio komentara upozorio je na ozbiljne sigurnosne rizike. Jedan od korisnika istaknuo je da problem nije samo estetske ili mehaničke prirode. „Problem kod ovakvih popravaka je to što automobil više nema ponašanje kakvo bi trebao imati prilikom sudara. Karoserija je projektirana da upija udarce. Ako imaš zavareni krak, taj dio je vjerojatno jači nego što bi trebao biti, pa se energija sudara prenosi dalje, najčešće na A-nosače. Time se kompromitira putnički prostor. Postoji more videa na YouTubeu koji to dokazuju“, upozorio je.

Drugi su naglasili da nije presudno samo to što je auto bio udaren, nego kako je popravljan. „Najveći problem nije sudar, nego način popravka. Ako se tako lako vidi da je auto bio razbijen, ili je bio u teškoj nesreći ili nije popravljen kod ovlaštenog servisa nego je ‘krpan’. Pitaj mehaničara može li se takav auto voziti ili ga se treba riješiti što prije“, stoji u jednom komentaru.

Rasprava se dotaknula i pravne strane slučaja. „Sve ovisi o ugovoru, je li privatni ili od preprodavača i piše li u njemu ‘viđeno-kupljeno’. Ako ste koristili standardnu šprancu, vjerojatno nemate puno prostora za žalbu. Ako je ugovor kratak i bez posebnih stavki, možda prema Zakonu o obveznim odnosima imate neka prava jer je prodavač odgovoran za stvar koju prodaje“, naveo je jedan korisnik, uz savjet da se provjere i kilometri jer je manipulacija njima kazneno djelo.

Najkonkretniji savjeti odnosili su se na mogući sljedeći korak. „Ako je limarija ovako loše popravljena, vjerojatno su štedjeli i na drugim dijelovima. Kasnije ćeš otkriti tko zna kakve polomljene nosače i upitna crijeva. Ako si auto kupio kod preprodavača, on je gotovo sigurno znao što prodaje. Odi odvjetniku i neka pošalje službeni dopis u kojem traži povrat novca i troškova, a ti vratiš auto. Kad se javi odvjetnik, prodavači često promijene ton“, zaključio je jedan korisnik.

U Zagrebu pronašli minijaturnu krafnu po bezobraznoj cijeni. Komentari su hit
Ključne riječi
kupnja automobila reddit rabljeni automobil

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Oprez!

Opasna igra: Kad 'negativci' vladaju, na ljetnim će vam gumama trebati i dvostruko duže da se zaustavite

Iako već i ptice na grani znaju da snijeg i led na cestama ne bismo smjeli dočekati s ljetnim gumama na kotačima, iz zagrebačke vuklanizerske radionice poslali su nam fotografiju reda za izmjenu guma. Ne bi to bilo za zgražanje, da se red nije stvorio onoga dana kad su se od napadalog snijega ti vozači jedva kretali. Što su do tada čekali?! I kako će se u danima pred nama provesti oni koji i dalje voze na ljetnim gumama?

Katastrofa na cesti

Evo kako možete prepoznati drogiranog vozača, čak i koju je drogu uzeo

Drogiranog vozača u prometu ćete zapaziti po naglim ubrzavanjima i usporavanjimaa, po krivudanju po kolniku, kasnom reagiranju na semafore. Drogirani vozač (pre)kasno će uočiti pješaka, biciklista... To su opći znakovi. Od supstance do supstance, pak, ima znakova koje vozači pokazuju ovisno o tome što su uzeli. Tako će, primjerice, onaj na heroinu zaspati za volanom, vozač pod utjecajem kokaina divljat će po cesti, onaj pod LSD-jem mislit će da ga progoni divovski semafor...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!