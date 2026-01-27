Kupio rabljeni automobil pa doživio neugodno iznenađenje: Mehaničar mu otkrio ozbiljan problem

Kupnja rabljenog automobila za mnoge je i dalje lutrija, osobito kada kupac nema dovoljno znanja ili stručnu osobu uz sebe. Iako se vozilo na prvi pogled može činiti potpuno ispravnim, stvarno stanje često se otkrije tek nakon što automobil završi na dizalici kod mehaničara. Upravo takvo neugodno iskustvo opisao je jedan Hrvat na Redditu , gdje je zatražio savjet nakon što je saznao da je njegov nedavno kupljeni automobil bio teško oštećen u sudaru.

Kako je naveo u objavi, rabljeni automobil kupio je prije nešto više od mjesec dana, a sve do redovnog servisa nije sumnjao da s vozilom nešto nije u redu. Međutim, tijekom pregleda mehaničar ga je pozvao i pokazao mu ozbiljna oštećenja konstrukcije vozila. „Majstor mi je pokazao da je na autu cijeli krak šasije ravnan i varen, a odozdo se vidi dosta znakova sudara, poput napuknutog prednjeg mosta. To su stvari koje je nemoguće primijetiti normalnoj osobi jer su skrivene motorom i plastikama. Auto je očito bio u popriličnom sudaru, što ja nisam znao, niti mi je prodavač rekao“, napisao je razočarani kupac.

Dodao je kako je nakon toga krenuo tražiti savjete na internetu, razgovarao čak i s umjetnom inteligencijom, ali da je sve više zbunjen. „Po forumima i Redditu ljudi pišu da se sve gleda po principu ‘viđeno-kupljeno’, dok drugi tvrde da se ovdje radi o prikrivenom i opasnom nedostatku, zbog čega imam pravo na potraživanja pa čak i raskid ugovora. Stvarno sam očajan i ne znam što napraviti“, zaključio je u objavi.

Njegova priča izazvala je brojne reakcije, a komentari su pokazali koliko su mišljenja podijeljena. Dio korisnika bio je prilično ciničan. „Škola za ubuduće. Ako se ne razumiješ u aute i nemaš pouzdanog mehaničara da ide s tobom gledati auto, onda kupiš novo i kraj“, napisao je jedan korisnika, dok je drugi kratko poručio: „Sad se možeš žaliti upravi vodovoda.“ Bilo je i onih koji su pokušali umanjiti problem, barem s aspekta svakodnevne vožnje. „Je li auto u centru? Ide li ravno kad pustiš volan? Ako ide, onda je ok, nećeš poginuti u njemu. Ima tisuće auta koji su bili u totalnim štetama pa su vraćeni na cestu. Ako vuče u stranu, to si trebao primijetiti na probnoj vožnji. Ako je problem velik, probaj ga riješiti, a ako ne ide, prodaj auto“, savjetovao je jedan korisnik.

S druge strane, dio komentara upozorio je na ozbiljne sigurnosne rizike. Jedan od korisnika istaknuo je da problem nije samo estetske ili mehaničke prirode. „Problem kod ovakvih popravaka je to što automobil više nema ponašanje kakvo bi trebao imati prilikom sudara. Karoserija je projektirana da upija udarce. Ako imaš zavareni krak, taj dio je vjerojatno jači nego što bi trebao biti, pa se energija sudara prenosi dalje, najčešće na A-nosače. Time se kompromitira putnički prostor. Postoji more videa na YouTubeu koji to dokazuju“, upozorio je.

Drugi su naglasili da nije presudno samo to što je auto bio udaren, nego kako je popravljan. „Najveći problem nije sudar, nego način popravka. Ako se tako lako vidi da je auto bio razbijen, ili je bio u teškoj nesreći ili nije popravljen kod ovlaštenog servisa nego je ‘krpan’. Pitaj mehaničara može li se takav auto voziti ili ga se treba riješiti što prije“, stoji u jednom komentaru.

Rasprava se dotaknula i pravne strane slučaja. „Sve ovisi o ugovoru, je li privatni ili od preprodavača i piše li u njemu ‘viđeno-kupljeno’. Ako ste koristili standardnu šprancu, vjerojatno nemate puno prostora za žalbu. Ako je ugovor kratak i bez posebnih stavki, možda prema Zakonu o obveznim odnosima imate neka prava jer je prodavač odgovoran za stvar koju prodaje“, naveo je jedan korisnik, uz savjet da se provjere i kilometri jer je manipulacija njima kazneno djelo.

Najkonkretniji savjeti odnosili su se na mogući sljedeći korak. „Ako je limarija ovako loše popravljena, vjerojatno su štedjeli i na drugim dijelovima. Kasnije ćeš otkriti tko zna kakve polomljene nosače i upitna crijeva. Ako si auto kupio kod preprodavača, on je gotovo sigurno znao što prodaje. Odi odvjetniku i neka pošalje službeni dopis u kojem traži povrat novca i troškova, a ti vratiš auto. Kad se javi odvjetnik, prodavači često promijene ton“, zaključio je jedan korisnik.