Ovo je jedina zemlja u Europi u kojoj niste dužni vezati pojas

U svijetu u kojem je sigurnost u prometu prioritet, Monako ostaje jedina europska država u kojoj korištenje sigurnosnog pojasa nije obavezno. Unatoč tome što je ograničenje brzine na cijeloj, gusto isprepletenoj mreži gradskih cesta postavljeno na 50 km/h, ovo pravilo predstavlja točku prijepora među stanovnicima.

Rasprava je nedavno eskalirala i unutar najvišeg zakonodavnog tijela. Tijekom sjednice Nacionalnog vijeća, četiri izabrana dužnosnika istupila su protiv stava većine, zalažući se za uvođenje obveznog vezanja pojasa. Mathilde Leclerc poručila je kako "Monako neće moći izbjeći buduću raspravu o ovoj temi", dodajući da razgovori o sigurnosti na cestama "ne mogu biti selektivni". Njezina kolegica Nathalie Amoratti-Blanc opisala je sigurnosne pojaseve kao "sustav potvrđen i dokazano učinkovit u gotovo svim zemljama svijeta". Christine Pasquier-Ciulla predložila je kompromisno rješenje prema kojem bi pojasevi mogli postati obvezni barem u večernjim satima, kada je rizik od nesreća povezanih s konzumacijom alkohola veći. Vijećnica Jade Aureglia dodatno je naglasila paradoks situacije: "Čak i pri 50 km/h, imamo ceste koje potiču na prebrzu vožnju, a poznati smo kao zemlja trkaćih staza i brzine."

Iako se gustoća naseljenosti i niska ograničenja brzine u Monaku mogu činiti kao faktori koji smanjuju rizik, međunarodna znanstvena istraživanja govore suprotno. Nova revizija objavljena u časopisu Accident Analysis & Prevention analizirala je 75 studija provedenih od 2001. do 2023. godine i zaključila da korištenje sigurnosnog pojasa dramatično smanjuje smrtonosne i teške ozljede. Istraživanje je istaknulo da čak i sudari pri umjerenim brzinama mogu rezultirati teškim traumama ako pojas nije vezan. Studija također navodi da najbolje rezultate u pogledu sigurnosti postižu zemlje koje kombiniraju tri ključna elementa – inženjering (tehnologije u vozilima poput zvučnih upozorenja), edukaciju i rigoroznu provedbu zakona, što omogućuje policiji zaustavljanje vozača isključivo zbog nevezanja pojasa.

Za razliku od susjedne Francuske, u Kneževini ne postoji sustav kaznenih bodova za vozačke dozvole. Također, korištenje slušalica povezanih s telefonom tijekom vožnje nije prekršaj, dok se u Francuskoj za isto djelo može dobiti kazna od 135 € i oduzimanje tri boda. Monegaški zakonik o cestovnom prometu općenitiji je, propisujući da vozač "mora stalno biti u stanju bez odgode izvršiti sve manevre koji su mu potrebni", a za kršenje te odredbe, kao i za korištenje telefona u vožnji, predviđena je kazna od svega 22,50 €.

Paradoks je tim veći što su ulice Monaka, poznate po utrci Formule 1, ispunjene najnovijim modelima Ferrarija, Porschea i Rolls-Roycea. Ironično je da u zemlji koja slavi brzinu i automobilsku izvrsnost vrijedi jedno od najnižih općih ograničenja brzine u Europi, ali istovremeno i jedno od najliberalnijih pravila o sigurnosnim pojasevima. Iako službeni podaci govore o niskoj stopi nesreća, stručnjaci upozoravaju da se ne radi o pitanju statistike, već o prevenciji. Jedna teška nesreća koja se mogla izbjeći vezanjem pojasa dovoljan je argument za promjenu zakona koji se mnogima čini kao relikt prošlosti, neprimjeren modernom dobu i globalnim naporima za povećanje sigurnosti na cestama.