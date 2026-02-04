Najjači je 'japanac', njemački adut pao za deset mjesta: Pogledajte tko se našao na novoj listi najpouzdanijih automobila

Novo rangiranje koje je objavilo američko udruženje za zaštitu potrošača Consumer Reports ponovno je potvrdilo zašto se ta lista godinama smatra jednim od najrelevantnijih vodiča za kupce automobila, osobito na američkom tržištu. Riječ je o poretku najpouzdanijih automobilskih marki, sastavljenom na temelju kvalitete vozila i ukupnog dojma vlasnika.

Za izradu ljestvice Consumer Reports koristi četiri ključna kriterija: rezultate testova vožnje, pouzdanost, zadovoljstvo vlasnika i sigurnost. U rangiranje su uključeni samo proizvođači od kojih su testirana najmanje dva aktualna modela, zbog čega se ove godine na popisu nisu našli Fiat, Infiniti, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar i RAM, prenosi HAK.

Na samom vrhu ljestvice ponovno se našao Subaru, s ukupno 82 boda. U izvješću se navodi kako Subaru modeli nude dobru ravnotežu performansi i udobnosti, ali se posebno ističu u segmentima koji nisu odmah vidljivi tijekom kratke probne vožnje. Consumer Reports naglašava da proizvođač koristi provjerene komponente, što rezultira stabilnom i dugoročnom pouzdanošću, uz vrlo dobre rezultate u sigurnosnim sustavima, upravljanju i kočenju u nuždi.

Isti broj bodova osvojio je i BMW, koji je zauzeo drugo mjesto. Prema ocjeni Consumer Reportsa, BMW već godinama proizvodi iznimno tražene modele, a njegova pouzdanost značajno nadmašuje onu većine europskih konkurenata u premium segmentu. Treće mjesto pripalo je Porscheu s 79 bodova, čime je zaokružio ovogodišnje postolje.

Izvješće također pokazuje koliko nove generacije modela mogu utjecati na ukupni poredak. Audi je, primjerice, pao za čak deset mjesta, ponajviše zbog uvođenja modela Q4 e-tron i prestanka proizvodnje A4, što je donijelo određene izazove u pouzdanosti. Slična situacija vidljiva je i kod proizvođača s ograničenom ponudom modela, koji su osjetljiviji na svaku negativnu promjenu rezultat. Tako je Chrysler zabilježio pad od devet mjesta. Proizvođač se uvelike oslanja na minivan koji nudi u tri varijante, a kako je pouzdanost tih verzija ispod prosjeka, to se izravno odrazilo na ukupnu ocjenu marke.