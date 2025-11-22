Znate li koliko često treba mijenjati ovaj važan dio na vozilu? Loše održavanje može izazvati veliki trošak

Zupčasti remen je jedan od najvažnijih dijelova motora s unutarnjim izgaranjem. Njegovo zanemarivanje, loše održavanje ili pucanje može dovesti do velikih mehaničkih kvarova i iznimno skupih popravaka. No, kako znati kada ga je vrijeme zamijeniti i kako spriječiti potencijalne posljedice? Iako neki moderni automobili koriste razvodne lance koji su dizajnirani za dulji vijek trajanja, mnogi modeli i dalje koriste zupčasti remen. Taj remen, ključan za pravilno funkcioniranje motora, mora se mijenjati u skladu s preporukama proizvođača, bilo na temelju prijeđenih kilometara ili starosti, piše klix.ba. Uvijek je preporučljivo zamijeniti cijeli komplet, a ne samo sam remen, jer zanemarivanje može uzrokovati višestruko veći trošak u slučaju pucanja.

Zupčasti remen osigurava usklađeno okretanje radilice i bregastog vratila, odnosno pravilno otvaranje i zatvaranje ventila tijekom usisnog i ispušnog takta motora. Ako pukne, motor gubi tu sinkronizaciju, što može uzrokovati sudar klipova i ventila, savijanje ventila i ozbiljna oštećenja glave motora, što znači visok trošak popravka.

Postoje znakovi koji mogu upozoriti na njegovo loše stanje. Vizualni pregled ispod haube može otkriti pukotine, zareze ili druge znakove trošenja. To je osobito važno ako je prošlo više od pet godina od zadnje zamjene ili je prijeđena preporučena kilometraža. Zvukovi iz motora koji odstupaju od uobičajenih, čudne vibracije, problemi s paljenjem ili pojačano dimljenje iz auspuha također mogu ukazivati na dotrajalost remena. U tim slučajevima preporučuje se što hitnije konzultirati mehaničara.

Općenito se smatra da zupčasti remen treba mijenjati između 60.000 i 180.000 kilometara, ovisno o modelu vozila. Međutim, ako vozilo ne dosegne tu kilometražu unutar određenog broja godina, zamjena se i dalje preporučuje kako bi se izbjegla potencijalna šteta. Upute proizvođača uvijek daju okvirne smjernice koje treba poštovati, a važno je obratiti pozornost i na uvjete vožnje jer primjerice gradski promet može dodatno skratiti životni vijek remena. Posebno oprezni trebaju biti vlasnici rabljenih automobila, kod kojih je informacija o posljednjoj zamjeni remena često nepoznata ili nepouzdana.