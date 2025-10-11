Velika usporedba cijena javnog prijevoza: Zagreb nudi kartu za pola eura, ali ovaj grad ima najjeftiniji pokaz

Cijena javnog gradskog prijevoza ključan je faktor kvalitete života i urbane mobilnosti, a u Hrvatskoj se ona drastično razlikuje od grada do grada. U 2025., analiza cijena u četiri najveća hrvatska grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku – otkriva značajne razlike koje putnike stavljaju u nejednak položaj, ovisno o tome gdje žive. Dok neki gradovi potiču korištenje javnog prijevoza iznimno niskim cijenama za kratke relacije, drugi se fokusiraju na olakšice za stalne korisnike kroz povoljne mjesečne i godišnje karte, stvarajući složenu sliku o tome gdje je prijevoz doista najisplativiji.

Glavni grad Zagreb,razgranatom mrežom tramvaja i autobusa pod upravom ZET-a, pozicionirao se kao apsolutni pobjednik kada je riječ o kratkim, povremenim vožnjama. Cijena pojedinačne karte kupljene na kiosku ili putem mobilne aplikacije za vožnju u trajanju od 30 minuta iznosi svega 0,53 €, što ga čini najpristupačnijim za brze gradske relacije. Dnevna karta stoji 3,98 €, dok je cijena općeg mjesečnog kupona 47,78 €. Zagreb se ističe i širokim spektrom povlastica, a najznačajnija je ona uvedena 2024., kojom je svim umirovljenicima starijim od 65 godina osiguran potpuno besplatan prijevoz. Uz njih, pravo na besplatnu vožnju mogu ostvariti i pojedini studenti, nezaposlene osobe te osobe s invaliditetom.

Na drugom kraju spektra nalazi se Split, koji se prometnuo u grad s najpovoljnijom mjesečnom kartom u Hrvatskoj. Cijena opće mjesečne karte za prvu zonu iznosi samo 30 €, što je znatno niže od ostalih velikih gradova. Studenti s prebivalištem u Splitu također prolaze iznimno povoljno, s pokazom od oko 9,16 € mjesečno, a uvedena je i posebna besplatna studentska linija na relaciji Spinut – Kampus. Istovremeno, Osijek nudi uravnotežen pristup s mjesečnom kartom od 36,50 € i jedinstvenom zonom koja pokriva cijelo administrativno područje grada. Pojedinačna karta kupljena na kiosku stoji 1,46 €, a grad na Dravi također nudi besplatan prijevoz za umirovljenike i osobe starije od 65 godina bez prihoda, čime slijedi primjer Zagreba u brizi za najstarije sugrađane.

Za razliku od ostalih, Rijeka u ovoj godini ima prosječno povećanje cijena od 8 posto, čime se pozicionirala kao grad s najskupljom pojedinačnom kartom kupljenom kod vozača, koja za prvu zonu iznosi 2,50 €. Radnička mjesečna karta za prvu zonu košta 48 €, što je najviši iznos u usporedbi s ostala tri grada. Ipak, Rijeka je napravila značajan iskorak u potpuno drugom smjeru, uvodeći od 1. siječnja 2025. potpuno besplatan javni prijevoz za sve srednjoškolce s prebivalištem ili boravištem u gradu.

Kada se analiziraju samo osnovne cijene, lako je donijeti pogrešan zaključak, jer prava vrijednost javnog prijevoza za velik dio građana leži u povlaštenim kartama. Sva četiri grada nude značajne olakšice, no s različitim prioritetima. Zagreb i Osijek ističu se politikom besplatnog prijevoza za umirovljenike starije od 65 godina. Rijeka je, s druge strane, jedinstvena po besplatnom prijevozu za srednjoškolce. Split, iako nema potpuno besplatne kategorije u tolikoj mjeri, nudi iznimno povoljne studentske pokaze i posebne pogodnosti za obitelji s troje i više djece.

Izbor najpovoljnijeg grada za korištenje javnog prijevoza u 2025. godini ovisi isključivo o potrebama i statusu putnika. Za povremene korisnike koji trebaju obaviti nešto u centru grada, Zagreb je bez premca sa svojom kartom od 30 minuta za samo 0,53 €. S druge strane, za svakog radnika koji svakodnevno putuje na posao, Split je s mjesečnom kartom od 30 € daleko najisplativija opcija. Rijeka, unatoč najvišim cijenama pojedinačnih i mjesečnih karata za opću populaciju, postaje najpovoljnija za obitelji sa srednjoškolcima i umirovljenicima. Osijek se smjestio u zlatnu sredinu, nudeći razumnu cijenu mjesečne karte i odlične povlastice za starije građane.