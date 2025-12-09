Šef Dume nasjeo na 'vijest' hrvatskog satiričnog portala, sve je ispričao Putinu

Šef ruske Dume nasjeo je na satiričnu vijest portala News Bar o navodnoj albanskoj AI ministrici koja je primila mito.

Vjačeslav Volodin, predsjednik ruskog parlamenta, na nedavnom sastanku s predsjednikom Vladimirom Putinom raspravljao je o nedostatku zakonodavstva koje bi reguliralo robote i umjetnu inteligenciju. Istaknuo je potrebu za stvaranjem pravnog okvira koji bi bio učinkovit, a istovremeno ne bi štetio ljudima.

"Postoje izazovi i problemi danas. U jednoj zemlji Europske unije izabrali su ministricu u obliku umjetne inteligencije, a sad tvrde da je ona ukrala novac", sa smješkom je pričao Volodin Putinu.

Vijest o albanskoj AI ministrici, koja je predstavljena kao alat za povećanje učinkovitosti državne uprave i borbu protiv korupcije, doista je postojala, no tvrdnja da je AI ministrica Diella primila mito u obliku bitcoina nije točna.

Tu satiričnu informaciju objavio je hrvatski portal News Bar, no ona se proširila do te mjere da su je ozbiljni političari u Kremlju doslovno prepričavali na svojim sastancima, vjerujući da se radi o stvarnoj situaciji. Ako ovo čita neki predsjednik parlamenta, neka zna, ovo nije bila stvarna vijest. Ovo se zbilja dogodilo.