VIRALNA SATIRA U KREMLJU

Šef Dume nasjeo na 'vijest' hrvatskog satiričnog portala, sve je ispričao Putinu

Russian President Putin meets with members of the Council of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) Parliamentary Assembly in Moscow
Foto: Pavel Bednyakov/REUTERS
VL
Autor
Eva Berišić
09.12.2025.
u 22:40

Tu satiričnu informaciju objavio je hrvatski portal News Bar, no ona se proširila do te mjere da su je ozbiljni političari u Kremlju doslovno prepričavali na svojim sastancima, vjerujući da se radi o stvarnoj situaciji.

Šef ruske Dume nasjeo je na satiričnu vijest portala News Bar o navodnoj albanskoj AI ministrici koja je primila mito.

Vjačeslav Volodin, predsjednik ruskog parlamenta, na nedavnom sastanku s predsjednikom Vladimirom Putinom raspravljao je o nedostatku zakonodavstva koje bi reguliralo robote i umjetnu inteligenciju. Istaknuo je potrebu za stvaranjem pravnog okvira koji bi bio učinkovit, a istovremeno ne bi štetio ljudima.

"Postoje izazovi i problemi danas. U jednoj zemlji Europske unije izabrali su ministricu u obliku umjetne inteligencije, a sad tvrde da je ona ukrala novac", sa smješkom je pričao Volodin Putinu.

Vijest o albanskoj AI ministrici, koja je predstavljena kao alat za povećanje učinkovitosti državne uprave i borbu protiv korupcije, doista je postojala, no tvrdnja da je AI ministrica Diella primila mito u obliku bitcoina nije točna.

Tu satiričnu informaciju objavio je hrvatski portal News Bar, no ona se proširila do te mjere da su je ozbiljni političari u Kremlju doslovno prepričavali na svojim sastancima, vjerujući da se radi o stvarnoj situaciji. Ako ovo čita neki predsjednik parlamenta, neka zna, ovo nije bila stvarna vijest. Ovo se zbilja dogodilo.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
23:38 09.12.2025.

Pa da su inteligentni nebi napali bratski narod Ukraince i jos mislili da ih mogu pobjediti za 3 dana. Sada ratuju 4 godine, izgubili su preko milijun vojnika i nisu jos ni Donbas zauzeli. Toliko o njihovoj inteligenciji.

