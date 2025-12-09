Naši Portali
TKO SI TO MOŽE PRIUŠTITI

Cijena purice za Božić izaziva šok među Hrvatima: 'Za moju mirovinu, ovo je strašna cifra'

Purica
Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 19:00

Ova situacija nije iznimka, već postaje sve češća u blagdansko vrijeme, kada cijene mesa, a posebno peradi, tradicionalno rastu. Za mnoge građane, osobito one s ograničenim primanjima, svaki euro više na računu predstavlja značajan udarac na kućni budžet

Kako se bliži Božić, mnoge domaćice već sada razmišljaju o jelima koja će ove godine krasiti blagdanski stol. Purica s mlincima, jedno od najprepoznatljivijih jela hrvatskog blagdanskog menija, i dalje je među najtraženijima, no njezina cijena postaje sve veći problem, naročito za umirovljenike i građane s ograničenim primanjima.

Kako piše Dnevno.hr, jedna je umirovljenica ispričala svoje neugodno iskustvo prilikom kupnje purice za blagdansku večeru. Kako kaže, željela je obradovati obitelj, a osobito unuke koji obožavaju njezina jela, no cijena zagorske purice koju je kupila bila je daleko od očekivane.

-Htjela sam za Božić svojim unucima pripremiti puricu, jer obožavaju moja jela. Na tržnici sam uzela jednu od oko tri kilograma, a za to su mi naplatili čak 50 eura. Za moju, ionako malu mirovinu, to je strašna cijena- ispričala je razočarana umirovljenica, dodajući da je cijeli proces bio dodatno otežan visokom cijenom.

Međutim, cijena nije bila jedini problem. Kako je ispričala, prodavač ju je uvjeravao da je riječ o domaćoj zagorskoj purici, no kvaliteta kupljenog mesa nije opravdala visoki iznos. „Nisam bila oduševljena. Purica je izgledala nekako mršavo i neuhranjeno“, požalila se bakica, koja je ipak odlučila kupiti meso jer, kako kaže, „tradicija je tradicija“.

Ova situacija nije iznimka, već postaje sve češća u blagdansko vrijeme, kada cijene mesa, a posebno peradi, tradicionalno rastu. Za mnoge građane, osobito one s ograničenim primanjima, svaki euro više na računu predstavlja značajan udarac na kućni budžet. Ako se usporedi s prošlom godinom, cijena purice porasla je gotovo za 6 eura po kilogramu, pa je tako cijena sada i do 16 eura po kilogramu, dok je prije dvije godine iznosila oko 10 eura.

Ujedno, mnogi građani sve češće se suočavaju s poskupljenjima na tržnicama, no, kako kažu, nisu se navikli na ovako visoke cijene za namirnice koje su do nedavno bile dio svakodnevne ponude. S obzirom na visoke cijene, mnogi planiraju da ove godine božićnu puricu zamijene nekom jeftinijom alternativom, kako bi barem donekle ublažili udarac na kućne proračune.

AL
AP_LaPapa
19:20 09.12.2025.

Za Božić ćemo blagovati leoparde i rafale.

Avatar kastanjer2
kastanjer2
19:06 09.12.2025.

Pored odojka i janjetina tko to kupuje?

