BREAKING
ŽIVI U BERLINU

Nakon što je napustio Zagreb, oglasio se naš mladi pjevač: Jako sam zaglavio u Hrvatskoj, trebalo mi je preseljenje

Zagreb: Nastup Marka Bošnjaka na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža"
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
09.12.2025.
u 10:30

Kada je odlazio iz Hrvatske Marko Bošnjak poručio je kako je osjetio zasićenje kada je u pitanju glazba te je i to naveo kao jedan od razloga zašto odlazi

Pjevač Marko Bošnjak koji nas je ove godine predstavljao na Eurosongu prije dva mjeseca je obavijestio svoje obožavatelje kako se seli iz Hrvatske. Tada je ovaj 21-godišnji pjevač na društvenim mrežama objavio kako nakon sedam godina seli iz Zagreba i rekao je: - Koliko god sam želio da Balkan bude moj dom i koliko god se želio osjećati prihvaćeno ovdje, to ipak nije išlo. Trebam napraviti ono što je najbolje za mene. Odselio se u Berlin, a sada je nakon dužeg vremena komunicirao s obožavateljima i odgovorio im je na brojna pitanje. Netko od obožavatelja je pitao Marka kako je i ide li mu na bolje otkako se preselio.

"Mentalno sam se posložio i nabrijao za nadolazeću godinu. U kreativnom sam procesu i polako sastavljam svoj bendić u Berlinu. U siječnju snimam prvih pet pjesama za album i to mi je najveći fokus trenutačno. Vjerujem da ću se vratiti na scenu jači i pametniji nego prije, i baš baš mi je trebalo preseljenje da dođem do te točke, jako sam zaglavio u Hrvatskoj", odgovorio je pjevač. Jedna obožavateljica mu je napisala kako se odselio iz Zagreba baš u trenutku kad se ona doselila u Zagreb, a Marko je objasnio kako je morao otići jer je sedam godina života u tom gradu bilo dosta i počela ga je živcirati. Postavljeno mu je i pitanje hoće li sljedeće godine biti gost na Dori. - Još uvijek nisam dobio poziv da krenem pripremati nastup, ali se slobodno možete javiti organizatorima da se pobrinemo da do toga i dođe - odgovorio je Marko. 

Zagreb: Nastup Marka Bošnjaka na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža"
1/16

Kada je odlazio iz Hrvatske poručio je kako je osjetio zasićenje kada je u pitanju glazba te je i to naveo kao jedan od razloga zašto odlazi. - U kreativnom smislu nemam pojma što činim. U jednu ruku počeo sam mrziti glazbu, zato što glazba za mene znači puno više nego što je to samo glazba. Počeo sam imati negativne emocije,a glazbom sam se počeo baviti upravo da izbjegnem te negativne emocije. Sad osjećam kao da nešto forsiram. Ako nestanem na npr. pet godina, nemojte se iznenaditi. U kreativnom smislu osjećam velike blokade, a odlaskom odavde mislim da mogu profitirati. Volim vas sve, hvala što ste me poslali na Euroviziju, to je bilo jako kul - rekao je prije dva mjeseca glazbenik koji rodom dolazi iz Prozor-Rame. 

showbiz Berlin preseljenje Instagram Marko Bošnjak

Avatar Dars
Dars
11:02 09.12.2025.

U Berlinu je gay scena jaka pa vjerujem da ima "provode". Ujedno Berlin ima i oko 1 miliun muslimana pa bez obzira na vrlo ljevičarski i liberalan grad mora pripaziti kada hoda nekim dijelovima grada.

RE
Retardinjo
11:20 09.12.2025.

Eto ga među svojima !

KU
kublajkhan
11:29 09.12.2025.

Obožavatelji? Kaj ih taj stvarno ima?

