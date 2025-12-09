Legenda vatrenih dobila otkaz zbog istupa u Večernjem listu: 'Pa nego za koga ću navijati?!'

U veljači 2024. godine, uoči prve utakmice play offa nokaut faze Konferencijske lige Betis – Dinamo, Večernji list objavio je intervju s legendom hrvatskog nogometa Robertom Jarnijem. Povod intervjua s tim velikim nogometašem, u tom trenutku izbornikom selekcije do 17 godina, bila je njegova poveznica s Betisom za kojega je igrao od 1995. do 1998. godine. Jarni je u intervjuu nastupio iskreno, spontano, bez fige u džepu, progovorivši o svojoj simpatiji prema Betisu, pa mu se potkralo kako će u nadolazećim utakmicama protiv Dinama navijati za Betis. Nekoliko dana kasnije, Hrvatski nogometni savez povukao je drastičan potez i smijenio Jarnija s izborničke pozicije.

Jarnijev sporni intervju objavljen je 12. veljače 2024. godine. Prenosimo neke od njegovih dijelova.

Za Betis ste od 1995. do 1998. godine ostvarili 113 nastupa, postigli 19 pogodaka, je li to bilo najljepše razdoblje vaše bogate karijere?, pitali smo Jarnija.

- Mislim da je tako. Tu sam se najdulje zadržao, imali smo dosta dobru momčad, ne baš top, ali bio je tu Alfonso Perez, Nigerijac Finidi..., imali smo trenera Serra Ferrera, bili smo jako dobra klapa. Bilo je to odlično razdoblje za mene. U Betis sam došao iz Juventusa, Betis me bio otkupio od Stare dame (1.44 milijuna eura, izvor: Transfermarkt). Situacija je bila sljedeća: kada sam čuo za interes Betisa, kazao sam im da prvo moram razgovarati s Juventusom. Njima sam napomenuo da bih rado ostao u Torinu, ali pod uvjetom da mi zajamče da ću u toj nadolazećoj sezoni 1995./1996. odigrati 70 posto utakmica. To mi je bilo bitno jer se 1996. godine održavalo Europsko prvenstvo u Engleskoj, i za njega sam želio biti spreman, imati kontinuitet utakmica. Tu se Juventus ponio baš gospodski; nakon dva dana su se javili, izašli su mi u susret i omogućili mi transfer u Betis.

Predsjednik Betisa u to vrijeme bio je osebujni biznismen Manuel Ruiz de Lopera. Kakvim ste ga doživjeli?

- Njega možete doživjeti na mali milijun načina – nasmijao se Jarni, pa dodao:

- Jedan jako, jako interesantan čovjek, koji je živio za Betis. Inače, kada sam došao u Betis, tamo su bili Risto Vidaković i Vlada Stošić, pa sam se dosta brzo prilagodio. Iako, moja prva sezona u Betisu nije bila baš sjajna, druga je bila bolja, a treća najbolja. U toj trećoj sezoni postigao sam sedam pogodaka, bio sam jedan od najbolje ocijenjenih igrača lige, te sam nakon te sezone ostvario transfer u Real Madrid.

Vaš vrhunac u Betisu bila su dva pogotka u gradskom derbiju sa Sevillom, kada je u svibnju 1997. godine završilo 2:2?

- Ne postoje riječi kojima bih opisao taj rivalitet, koliko su oni u Sevilli zapaljeni, vatreni, koliko su to derbiji 'na nož'. Međutim, ja kao igrač Betisa nisam doživio nikakvu neugodnost, premda sam zabio više golova Sevilli, dok si kao strijelac protiv Seville za navijače Betisa – božanstvo!

Iste godine u dresu Betisa igrali ste i finale Kraljeva kupa protiv Barcelone?

- Je, igrali smo u Madridu, nakon 90 minuta bilo je 2:2, a onda je Figo u produžecima zabio za pobjedu Barcelone. Naravno da mi je bilo žao zbog poraza u tom velikom finalu, ali bila je to doista sjajna sezona u kojoj smo u prvenstvu završili na četvrtom mjestu.

Kada ste saznali da iz Betisa idete u Real Madrid?

- Bio sam u to vrijeme u Engleskoj, na pregovorima s Coventryjem, i odjednom je u večernjim satima došla ponuda Real Madrida. S druge strane stola bio je trener Coventrya, Škot Gordon Strachan, i premda sam bio potpisao za taj engleski klub, Strachan me pristao pustiti u Madrid. Čak mislim da je Coventry tu bio nešto i zaradio na tom transferu.

Pratite li Betis u ovoj sezoni i spada li Betis po svojoj kvaliteti u vrh španjolskog nogometa?

- Mislim da im za to ipak nešto nedostaje. Rekao bih – nedostaju im dva do tri top igrača. Oni su dobra klapa, njihov trener Pellegrini prošao je puno toga u karijeri, on sve jako dobro drži pod kontrolom. U Betis je prošle godine iz Real Madrida došao Isco, prema kojemu sam bio dosta skeptičan, jer sam ga pratio u Realu, ali je u Betisu podigao svoju razinu, i igra jako, jako dobro.

Istodobno, pratite i Dinamove nastupe u SuperSport HNL-u? Plavi ne briljiraju, pa su uoči susreta s Betisom praktički otpisani? Je li to realna ocjena?

- To što vi kažete da je Dinamo otpisan – to stoji samo na papiru. Vi kada igrate protiv momčadi koje je kvalitetom dosta iznad vas, onda se tu može dogoditi sve i svašta. Betis će, po meni, igrati sa 70-80 posto kapaciteta, a Dinamo će biti na sto posto. Iako, objektivno – Betis je puno, puno kvalitetnija momčad.

A tko zna, možda Dinamo cijelo vrijeme ne pokazuje svoje pravo lice? Pa možda protiv Betisa eksplodira.

- A tko to može reći? Zna se koliki je intenzitet igre Dinama i Betisa, znaju se kvalitete igrača... Dinamo isto ima neke dobre igrače, i bit će protiv Betisa na višoj razini intenziteta nego do sada, e sad pitanje – koliko će oni taj intenzitet moći izdržati.

Jeste li kao mladi nogometaš iz Čakovca imali priliku doći u Dinamo?

- Nisam. Dinamo se u Čakovcu bio pojavio kada sam već imao sve dogovoreno s Hajdukom. Šest mjeseci u Dinamu su znali da je Hajduk bio došao po mene, i nisu iz Dinama u tih šest mjeseci reagirali, nego su reagirali tek dan prije negoli ću otići u Split. I – iskreno – drago mi je da je tako ispalo. U Hajduk sam išao sa 16 i pol godina.

Biste li došli na Hajdukovu proslavu naslova prvaka, kada bi se ona dogodila?

- A gdje bih drugdje došao!?

Usporedo s izborničkim poslom uspješni ste i popularni kao stručni komentator Nove TV na utakmicama hrvatske reprezentacije. Kako ste se po vlastitom sudu snašli na toj funkciji i kakve su reakcije gledatelja?

- Ono što vidim – to i govorim. Ne mogu govoriti nešto drugo kad to gleda 'mali milijun' ljudi; ne, njima treba reći kakvo je pravo stanje stvari.

Možda ste malo u nezgodnoj situaciji, s obzirom na potencijalni sukob interesa: komentirate selekciju s grbom HNS-a čiji ste zaposlenik?

- Opet vam kažem: govorim ono što vidim, i tako će uvijek biti. Čujte, Hrvatska uvijek može izgubiti utakmicu, a nije to smak svijeta. Zašto odmah drvlje i kamenje po njima? Pa jedan poraz ne znači ništa, iza dolazi nova utakmica u kojoj će valjda biti pametniji i izvući pouku – zašto smo izgubili tu utakmicu? Ja se sigurno neću susprezati od kritika ako uočim da za njih ima potrebe.

Čitate li komentare forumaša na internetu na vaše medijske istupe?

- Ne čitam komentare. Jer znam što sam rekao, i iza svake svoje riječi stojim. Susrećem gledatelje ponekad, i njihovi komentari uglavnom su pozitivni. I njima kažem isto što i vama: 'Kada vidim da netko pogriješi, to sigurno neću prešutjeti'.

Hoćete li doći na utakmicu Dinamo – Betis, kada budu igrali u Maksimiru?

- Na Dinamo ću doći. Zvali su me prije desetak dana moji bivši suigrači Stošić, Alfonso, Rios..., svi dolaze u Zagreb, pa ću ih vidjeti i ići ćemo zajedno na utakmicu. A što se tiče Seville, planiram ići i na neku utakmicu Betisa, ali ne ovu s Dinamom. Sada već dosta dugo nisam bio u Sevilli, jer imam posao u Savezu, moram pratiti igrače...

Jeste li rekli svojima iz Betisa da ćete navijati za Dinamo?

- Da niste pogriješili nešto?

Zašto, zar ćete za Betis navijati?

- Pa nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu – zaključio je Robert Jarni.