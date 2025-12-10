Vučić ima nevjerojatnu ideju: 'Svi bi se osjećali bolje, reći ću to Ursuli von der Leyen'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da danas u Bruxellesu ima 'velik i važan sastanak' s čelnicima EU, predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom. Rekao je da će im predložiti da cijeli Zapadni Balkan zajedno prime u EU.

- Ulazak Zapadnog Balkana u cjelini u EU najbolja je ideja. Ako netko izostane, što ćete raditi s tim zemljama? I znam da svi govore o usklađenosti, ali ovdje se radi ne samo o budućnosti regije, već o budućnosti Europe. Da nas prime sve zajedno, bez izuzetka, svi bi se bolje osjećali — i Albanci i Bosanci... Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Antoniju Costi i Ursuli von der Leyen - rekao je Vučić na Forumu Beltalks — Beogradski ekonomski razgovori.

Vučić je rekao da je Srbija 'već mnogo toga napravila', ali da 'mora napredovati na svom putu prema EU'. Na njegovu ideju brzo je odgovorio premijer Crne Gore Milojko Spajić.

- Slažem se da bi za cijeli Zapadni Balkan EU trebala biti konačno odredište. Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da zaista požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja - objavio je Spajić na društvenoj mreži X.