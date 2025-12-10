Naši Portali
DANAS U BRUXELLESU

Vučić ima nevjerojatnu ideju: 'Svi bi se osjećali bolje, reći ću to Ursuli von der Leyen'

Vučić je rekao da je Srbija 'već mnogo toga napravila', ali da 'mora napredovati na svom putu prema EU'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da danas u Bruxellesu ima 'velik i važan sastanak' s čelnicima EU, predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom. Rekao je da će im predložiti da cijeli Zapadni Balkan zajedno prime u EU.

- Ulazak Zapadnog Balkana u cjelini u EU najbolja je ideja. Ako netko izostane, što ćete raditi s tim zemljama? I znam da svi govore o usklađenosti, ali ovdje se radi ne samo o budućnosti regije, već o budućnosti Europe. Da nas prime sve zajedno, bez izuzetka, svi bi se bolje osjećali — i Albanci i Bosanci... Čujem samo dobre reakcije na ovu ideju i to ću reći Antoniju Costi i Ursuli von der Leyen - rekao je Vučić na Forumu Beltalks — Beogradski ekonomski razgovori.

Vučić je rekao da je Srbija 'već mnogo toga napravila', ali da 'mora napredovati na svom putu prema EU'. Na njegovu ideju brzo je odgovorio premijer Crne Gore Milojko Spajić. 

- Slažem se da bi za cijeli Zapadni Balkan EU trebala biti konačno odredište. Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da zaista požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja - objavio je Spajić na društvenoj mreži X.
Ključne riječi
Europska unija Srbija Aleksandar Vučić

NA
NANO
08:07 10.12.2025.

Srbi stalno još misle da oni mogu zapovjedati u regionu, a ovaj tip stalno radi nemire. Dali zna da Srbije mora ispuniti još puno stvari da dođe na red u EU, nema tu preko reda. Dali je pročitao šta mora samo prema HR još napraviti da mu mi damo zeleno svjetlo, lista je duga i puno će ih koštati.

ST
StožerniGeneral50
07:11 10.12.2025.

Napredak Crne Gore i Albanije srbija ne može da prati pa bi sada preko reda...ne može.

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
07:09 10.12.2025.

Znači nikad !

