Ove greške u vožnji mogu uništiti vaš mjenjač, mehaničar upozorava: 'Većina vozača ih nesvjesno radi'

Ručni mjenjač može otkazati iz raznih razloga, a mnogi su povezani s greškama u vožnji. HAK-ov tehnički savjetnik Marin Morav oktrio je koje su najčešće vozačke navike koje mogu dovesti do problema s mjenjačem. Jedna od čestih pogrešaka je nedovoljno snažno pritiskanje kvačila pri mijenjanju brzina, što može uzrokovati karakterističan zvuk struganja. Iako se to može dogoditi bez neposredne štete, učestalim ponavljanjem može doći do oštećenja sinkronih prstena. Ti prstenovi omogućuju usklađivanje broja okretaja između dva vratila, a kad izgube svoju funkciju, vozač može osjetiti povećan otpor pri prebacivanju brzina, popraćen mehaničkim krckanjem.

Ako primijetite ove simptome, preporučuje se što prije otići na servis. Slični problemi mogu nastati i zbog neispravne ili loše podešene spojke, pa odgađanje popravka može dodatno pogoršati stanje. Osim toga, dugotrajno ignoriranje problema može dovesti do pojave metalnih strugotina u ulju mjenjača, što oštećuje ležajeve i zupčanike. U najgorem slučaju, može doći do potpunog kvara mjenjača i gubitka pogona vozila.

Poseban oprez potreban je pri mijenjanju stupnjeva prijenosa pri velikim brzinama. Primjerice, prebacivanje iz 6. u 2. brzinu može dovesti do prekoračenja maksimalnog broja okretaja motora, što može rezultirati ozbiljnim mehaničkim oštećenjima. Pravilna upotreba mjenjača i redovito održavanje ključni su za dug vijek trajanja prijenosnog sustava vozila.