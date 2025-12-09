Prekida vam se poziv točno nakon 90 minuta? Niste jedini, a krivac nije vaš mobitel

Gotovo svatko tko je ikada vodio dug telefonski razgovor doživio je onaj neugodan trenutak kada se veza iznenada i bez upozorenja prekine. Usred važne rečenice ili, još gore, nakon višesatnog čekanja na javljanje službe za korisnike, poziv se jednostavno završi. Prva pomisao većine je da nešto nije u redu s mobitelom, da je baterija pri kraju ili da je signal oslabio. Međutim, ako primijetite da se prekidi događaju nakon gotovo identičnog vremenskog intervala, poput 60, 90 ili 150 minuta, problem nije u vašem uređaju, već u namjernoj odluci vašeg mrežnog operatera. Ova praksa, iako rijetko javno dokumentirana, standardni je postupak u telekomunikacijskoj industriji diljem svijeta.

Glavni razlog za postavljanje vremenskog ograničenja na trajanje poziva jest upravljanje mrežnim resursima, poznato i kao "balansiranje opterećenja". Mobilne mreže imaju ograničen kapacitet, odnosno broj istovremenih poziva koje mogu podržati na određenom području. Kako bi osigurali stabilnost i dostupnost usluge za što veći broj korisnika, operateri automatski prekidaju iznimno duge pozive. Time se sprječava da mali broj korisnika zauzima mrežne kanale satima, što bi potencijalno moglo ugroziti kvalitetu veze za druge ili čak onemogućiti uspostavu novih poziva. To je, u suštini, tehnička mjera koja osigurava da mreža ostane funkcionalna i pravedno raspoređena, iako za krajnjeg korisnika u tom trenutku može djelovati izrazito frustrirajuće.

Osim osiguravanja stabilnosti mreže, operateri navode još dva važna razloga za ovu politiku. Prvi je sprječavanje potencijalnih prijevara. U prošlosti su postojali razni modeli zlouporabe telefonskih linija, a automatski prekid poziva služi kao jedna od sigurnosnih mjera. Drugi, praktičniji razlog jest prekidanje "slučajnih" poziva. Nerijetko se događa da korisnici zaborave prekinuti vezu nakon završetka razgovora, ostavljajući liniju otvorenom satima. Takvi pozivi nepotrebno troše mrežne resurse i bateriju uređaja, a vremensko ograničenje efikasno rješava taj problem bez potrebe za intervencijom korisnika. Iako se čini kao sporedan razlog, u masi milijuna korisnika, takvi slučajevi nisu zanemarivi.

Ono što dodatno zbunjuje korisnike jest činjenica da ova ograničenja nisu univerzalna, već se drastično razlikuju od operatera do operatera, pa čak i od države do države. Primjerice, dok neki operateri u Indiji ili Europi prekidaju pozive nakon 60 ili 90 minuta, kanadski Public Mobile to čini nakon otprilike 150 minuta. S druge strane, veliki američki operateri poput Verizona i AT&T-a poznati su po tome što dopuštaju pozive koji traju i preko devet sati, dok T-Mobile ima granicu od oko četiri sata.