Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
KRAJ JEDNE ERE

Bolest prvog hrvatskog predsjednika skrivala se od javnosti poput najstrože čuvane državne tajne, a on je boreći se za život ipak nadživio crne prognoze

VL
Autor
Sanja Sara Rapaić
10.12.2025.
u 06:00

Simbolički, smrt prvog hrvatskog predsjednika ujedno je bila i završetak turbulentnog desetljeća u kojem je stvorena samostalna Hrvatska, ali po mnogima i kraj desetljeća koje je bilo obilježeno ratom, autoritarnom vladavinom i međunarodnom izolacijom

Na današnji dan, prije 26 godina, domovina je ostala bez oca, čovjeka koji je odigrao ključnu ulogu u njenom stvaranju. Smrt Franje Tuđmana, 10. prosinca 1999., nije bila samo kraj života prvog hrvatskog predsjednika, nego i kraj jednog od najburnijih desetljeća hrvatske povijesti, ali i kraj čitave jedne ere, nakon čega su započele duboke, političke i društvene promjene, koje su odredile smjer zemlje u novom stoljeću. „Ustavom i sudbinom određeno je da u ovom najtežem času objavim građanima Republike Hrvatske i svim Hrvaticama i Hrvatima izvan domovine da je prestalo kucati veliko srce doktora Franje Tuđmana, državnika i državotvorca i prvog predsjednika moderne, nezavisne, suverene, demokratske Republike Hrvatske“, tim je riječima, u dva sata iza ponoći, 11. prosinca 1999., tadašnji predsjednik Hrvatskog državnog sabora, akademik Vlatko Pavletić, priopćio javnosti vijest o smrti predsjednika Tuđmana.

Ključne riječi
Ivica Račan Hrvatska Stjepan Mesić HDZ Franjo Tuđman

Komentara 3

Pogledaj Sve
LE
LetItBe
06:23 10.12.2025.

S godinama postaje sve veći.

Avatar BožeSačuvaj
BožeSačuvaj
06:30 10.12.2025.

Ah,nemojte jako..nije on nikakav otac domovine već politučar koji je ostavio svojom politikom duboko podjeljeno društvo a posljedice njegove politike prema ekonomiji,BiH,pravisuđa,zdravstvu i dan danas osjećamo(doduše za to smo si i sami krivi).. birajući kasnije na vlast stalno njegove sluge i poslušnike kojima je stalo samo da sad vladaju i grabe kao da sutra ne postoji,fučka se njima (kao što se i njemu fučkalo) što će biti sa Hrvatskom za 25-30 godina)

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Na današnji dan 1922. rođen je Franjo Tuđman
Video sadržaj
TEMELJE SE NA KLEVETAMA

I danas egzistira desetak mitova o Tuđmanu: Najpoznatiji su o izdaji Vukovara, podjeli BiH u Karađorđevu...

Teza o Tuđmanu kao projektu Udbe jedan je od najpodlijih mitova koji se vežu za prvoga predsjednika, a zasniva se na tvrdnji da je ondašnja republička Služba državne sigurnosti (SDS) procijenila kako se jedino Tuđman može oduprijeti velikosrpskim pretenzijama i u konačnici ostvariti hrvatsku državu, pa je, u vrijeme kad mu je bila oduzeta putovnica, tolerirala njegova putovanja u inozemstvo

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!