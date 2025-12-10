Na današnji dan, prije 26 godina, domovina je ostala bez oca, čovjeka koji je odigrao ključnu ulogu u njenom stvaranju. Smrt Franje Tuđmana, 10. prosinca 1999., nije bila samo kraj života prvog hrvatskog predsjednika, nego i kraj jednog od najburnijih desetljeća hrvatske povijesti, ali i kraj čitave jedne ere, nakon čega su započele duboke, političke i društvene promjene, koje su odredile smjer zemlje u novom stoljeću. „Ustavom i sudbinom određeno je da u ovom najtežem času objavim građanima Republike Hrvatske i svim Hrvaticama i Hrvatima izvan domovine da je prestalo kucati veliko srce doktora Franje Tuđmana, državnika i državotvorca i prvog predsjednika moderne, nezavisne, suverene, demokratske Republike Hrvatske“, tim je riječima, u dva sata iza ponoći, 11. prosinca 1999., tadašnji predsjednik Hrvatskog državnog sabora, akademik Vlatko Pavletić, priopćio javnosti vijest o smrti predsjednika Tuđmana.
Bolest prvog hrvatskog predsjednika skrivala se od javnosti poput najstrože čuvane državne tajne, a on je boreći se za život ipak nadživio crne prognoze
Simbolički, smrt prvog hrvatskog predsjednika ujedno je bila i završetak turbulentnog desetljeća u kojem je stvorena samostalna Hrvatska, ali po mnogima i kraj desetljeća koje je bilo obilježeno ratom, autoritarnom vladavinom i međunarodnom izolacijom
Ah,nemojte jako..nije on nikakav otac domovine već politučar koji je ostavio svojom politikom duboko podjeljeno društvo a posljedice njegove politike prema ekonomiji,BiH,pravisuđa,zdravstvu i dan danas osjećamo(doduše za to smo si i sami krivi).. birajući kasnije na vlast stalno njegove sluge i poslušnike kojima je stalo samo da sad vladaju i grabe kao da sutra ne postoji,fučka se njima (kao što se i njemu fučkalo) što će biti sa Hrvatskom za 25-30 godina)
