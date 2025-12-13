FOTO Pošto oslić, bakalar, odojak...?  Ovako se kreću cijene na hrvatskim tržnicama, građani šokirani ciframa

Iako su štandovi bogati ponudom, od svježeg voća i povrća do mesa i ribe, cijene su dosegnule razine koje mnogi teško mogu pratiti. Inflacija, koja je tijekom 2025. godine ponovno ubrzala i u srpnju dosegnula 4,1 posto na godišnjoj razini, ostavila je dubok trag na kupovnoj moći.
Glavne zvijezde blagdanskog stola, meso i riba, ove su godine pravi luksuz. Dok se u Osijeku domaći odojak može pronaći po cijeni od 6,99 eura za kilogram, na zagrebačkim tržnicama njegova cijena penje se i do 12 eura. Domaća purica doseže vrtoglavih 16 eura po kilogramu, a pojedini primjerci zagorske purice od tri kilograma prodaju se i za 50 eura.
Teletina za pečenje kreće se između 13 i 18 eura. Ništa bolja situacija nije ni s ribom za Badnjak. Cijena šarana je 4,65 eura, soma 8,95 eura, a smuđa čak 15,95 eura po kilogramu. Apsolutni rekorder je sušeni bakalar, neizostavna namirnica za mnoge, čija je cijena u posljednje tri godine skočila s nekadašnjih 250 kuna na više od 70 eura, zbog čega su ga neke tržnice odlučile i ne nabavljati. Čak su i božićna drvca doživjela drastičan rast cijena, s primjercima koji dosežu i do 200 eura.
Podaci o potrošačkoj košarici za zadnji kvartal 2025. potvrđuju sumornu sliku. Prema istraživanju za studeni, temeljna košarica, koja obuhvaća samo prehranu i osnovnu higijenu, za četveročlanu obitelj iznosila je prosječno 486,07 eura. Standardna košarica, koja uključuje širi izbor od 77 proizvoda, za istu je obitelj dosegla 721,34 eura. Iako se radi o blagom mjesečnom porastu, on dodatno opterećuje budžete. Posebno je teška situacija za umirovljenike samce, kojih je u Hrvatskoj oko 400.000, a koji si sa svojim primanjima mogu priuštiti tek polovicu osnovne košarice.
Vlada je u siječnju 2025. proširila popis proizvoda s ograničenim cijenama na 70 artikala, no taj se potez čini nedostatnim s obzirom na divljanje cijena svježih namirnica na tržnicama koje čine okosnicu blagdanske potrošnje.