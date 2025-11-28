Hotel u Münchenu oborio rekord? Pogledajte koliko naplaćuju kuhano vino, u njemu je luksuzni sastojak

Iz godine u godinu, kako se približavaju hladniji dani i blagdansko razdoblje, kreću rasprave oko cijena na božićnim sajmovima. Mnoge zanima koliko će koštati kobasice, topla čokolada ili fritule, kao i mnogima omiljeno kuhano vino. Mnogi primjećuju kako je taj napitak, nezaobilazan na adventskim štandovima, poskupio posljednjih godina. No, čini se da je jedan hotel u Münchenu postavio novi rekord. Kako navodi Fenix magazin, hotel nudi vjerojatno najskuplje kuhano vino u cijeloj Njemačkoj, a za šalicu je potrebno izdvojiti čak 18 eura.

Razlog za tako visoku cijenu je jedan luksuzni sastojak. Naime, hotel u svoje kuhano vino dodaje vrhunski šampanjac. Dakle, bijelo kuhano vino miješa se s trećinom Perrier-Jouët šampanjca. Ostatak napitka čine klasični sastojci iako točna receptura ostaje tajna.

Glasnogovornica hotela, Eva Schümann, naglasila je kako se, ako se uzme u obzir koliko stoji čaša kvalitetnog šampanjca, cijena zapravo može smatrati i povoljnom. Pojašnjava da se šampanjac dodaje tek neposredno prije posluživanja te kako zbog toga zadržava mjehuriće i svježinu.

Za one koji se nađu u hotelu, no za kuhano vino ne žele dati 18 eura, postoje i klasične verzije. Crveno ili bijelo kuhano vino, bez dodatka skupocjenog šampanjca, prodaju se po cijeni od sedam eura za šalicu. No, i to je nešto skuplje od njemačkog prosjeka. Prema jednom istraživanju, prosječna cijena kuhanog vina u Njemačkoj je nešto više od 4,50 eura. Što se tiče Münchena, uobičajena cijena je između pet i šest eura.