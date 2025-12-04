Fantom je dogurao do broja 49, u ovoj NEPA-i uživajte do jubileja

Pojavilo se već 49. pivo u seriji specijalnih piva Fantom Pivovare Medvedgrad što je svakako impresivan prikaz upornosti u istraživanju. Jer u izradi specijalnih piva prije svega je riječ o eksploraciji mogućnosti hmeljeva, sladova, kvasaca i sličnoga. Uostalom, svaki pivski podstil zapravo jest to. A New England Pale Ale upravo je jedan od najpopularnijih podstilova pale alea, najmasovnijeg ale piva neovisnog pivarstva, a onda i pivarstva općenito. Tako ćete i Fantome koji pripadaju pale aleovima prepoznati po zelenoj etiketi, odnosno Fantomovu šiltu zelene boje. Piva koja pripadaju podstilovima s prefiksom 'New England' obično obiluju aromama s kojima povezujemo Sredozemlje, odnosno Jadran. Nisu toliko gorka, mutna su i sočna. Tako je i kod Fantoma 49, koji ima 5,4 posto alkohola i 37 jedinica gorčine, no ti podaci zapravo i nisu toliko važni – ako je pivo dobro, a ovdje to jest slučaj, tada se ništa od toga neće osjetiti, pa i da je riječ o nekim višim vrijednostima. Ovdje doista obiluju voćne arome, a tijelo mu je stvarno puno, čak i malo iznad očekivanja, pa pivo u kojem inače najviše uživamo ljeti jako dobro funkcionira u ovim zimskim mjesecima podsjećajući nas na ljeto i njegove mirise. Mješavina sladova osigurala je vrlo ugodnu teksturu, a aromatika je uistinu bogata, dosta od nje nalazimo i u okusima.