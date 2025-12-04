Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Novo pivo

Fantom je dogurao do broja 49, u ovoj NEPA-i uživajte do jubileja

Autor
Zoran Vitas
04.12.2025.
u 18:06

Dugoživuća specijalna serija piva zapravo je zbirka najrazličitijih stilova koja je izdignula pivovaru Medvedgrad

Pojavilo se već 49. pivo u seriji specijalnih piva Fantom Pivovare Medvedgrad što je svakako impresivan prikaz upornosti u istraživanju. Jer u izradi specijalnih piva prije svega je riječ o eksploraciji mogućnosti hmeljeva, sladova, kvasaca i sličnoga. Uostalom, svaki pivski podstil zapravo jest to. A New England Pale Ale upravo je jedan od najpopularnijih podstilova pale alea, najmasovnijeg ale piva neovisnog pivarstva, a onda i pivarstva općenito. Tako ćete i Fantome koji pripadaju pale aleovima prepoznati po zelenoj etiketi, odnosno Fantomovu šiltu zelene boje. Piva koja pripadaju podstilovima s prefiksom 'New England' obično obiluju aromama s kojima povezujemo Sredozemlje, odnosno Jadran. Nisu toliko gorka, mutna su i sočna. Tako je i kod Fantoma 49, koji ima 5,4 posto alkohola i 37 jedinica gorčine, no ti podaci zapravo i nisu toliko važni – ako je pivo dobro, a ovdje to jest slučaj, tada se ništa od toga neće osjetiti, pa i da je riječ o nekim višim vrijednostima. Ovdje doista obiluju voćne arome, a tijelo mu je stvarno puno, čak i malo iznad očekivanja, pa pivo u kojem inače najviše uživamo ljeti jako dobro funkcionira u ovim zimskim mjesecima podsjećajući nas na ljeto i njegove mirise. Mješavina sladova osigurala je vrlo ugodnu teksturu, a aromatika je uistinu bogata, dosta od nje nalazimo i u okusima.

Ključne riječi
pivovara medvedgrad craft pivo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja