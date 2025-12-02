Naši Portali
ZARAŽENI PROIZVOD

Opasna bakterija u popularnoj tlačenici: Hitno povlačenje s tržišta

Wikipedia
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
02.12.2025.
u 17:40

Proizvođač je Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz iz Krapine.

S tržišta se opoziva Tlačenica od 500 do 600 grama, krapinskog proizvođača, zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes, izvijestili su iz Državnog inspektorata u utorak. 

Tlačenica je s naznakom 'upotrijebiti do 16. siječnja 2026." i pod brojem LOT P-25/812. Proizvođač je Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz iz Krapine.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) o mikrobiološkim kriterijima za hranu, a podaci se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod, stoji u priopćenju.

Kupnja