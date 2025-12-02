Opasna bakterija u popularnoj tlačenici: Hitno povlačenje s tržišta

S tržišta se opoziva Tlačenica od 500 do 600 grama, krapinskog proizvođača, zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes, izvijestili su iz Državnog inspektorata u utorak.
Tlačenica je s naznakom 'upotrijebiti do 16. siječnja 2026." i pod brojem LOT P-25/812. Proizvođač je Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz iz Krapine.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) o mikrobiološkim kriterijima za hranu, a podaci se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod, stoji u priopćenju.
