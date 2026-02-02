Internetom kruže laže poveznice kojima upravljaju hakeri, stručnjaci upozoravaju: 'Na ovakve linkove nikad nemojte kliknuti'

Korisnici interneta, osobito oni koji se služe preglednicima poput Chromea, Safarija, Edgea i Firefoxa, upozoreni su na novu i vrlo podmuklu internetsku prijevaru koja se sve češće širi mrežom. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da se radi o metodi koja je na prvi pogled gotovo nevidljiva, zbog čega mnogi korisnici ni ne shvate da su kliknuli na lažnu internetsku stranicu, piše Express.

Prema upozorenju koje je objavio portal Cyber Security News, hakeri koriste tehniku poznatu kao “typosquatting” ili homoglifni napad. Riječ je o manipulaciji internetskim adresama u kojoj se pojedina slova zamjenjuju vrlo sličnim znakovima, tako da URL izgleda gotovo identično originalu. Najčešći primjer je zamjena slova “m” kombinacijom “rn”, koja se u modernim fontovima lako može zamijeniti za jedno slovo.

Tako, primjerice, umjesto službene stranice poznatog hotelskog lanca marriott.com, korisnik može završiti na adresi rnarriottinternational.com, gdje se slova “r” i “n” vizualno stapaju i stvaraju dojam da je riječ o originalnoj domeni. Slični napadi zabilježeni su i na stranicama Microsofta te drugih velikih kompanija, pri čemu se koriste i druge varijacije, poput zamjene slova “o” brojkom nula ili dodavanja crtice u adresu.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve lažne stranice često vrlo uvjerljive i dizajnirane tako da izgledaju potpuno legitimno. Cilj im je navesti korisnike da unesu svoje podatke za prijavu, lozinke ili čak podatke s bankovnih kartica, koji potom završavaju u rukama kriminalaca.

Kako bi se smanjio rizik od prijevare, savjetuje se dodatni oprez prilikom klikanja na poveznice, osobito one koje dolaze putem e-maila ili poruka s hitnim sadržajem, poput obavijesti o problemima s računom ili rezervacijom. Preporučuje se da korisnici prije klika provjere cijelu internetsku adresu, a još sigurnija opcija je ručno upisivanje adrese u preglednik.

Kibernetički stručnjaci također savjetuju korištenje upravitelja lozinki, jer oni često mogu prepoznati lažne ili sumnjive internetske adrese i spriječiti automatsko ispunjavanje podataka na krivotvorenim stranicama. Kako poručuju iz Cyber Security Newsa, ako primite poruku koja stvara osjećaj hitnosti i traži da odmah kliknete na poveznicu, najbolji savjet je - nemojte kliknuti.