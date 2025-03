Prodajete rabljeni auto? Evo koje je najbolje vrijeme za to i kako postići najbolju cijenu

Planirate li prodati svoj automobil, sad je pravo vrijeme da ga pripremite za potencijalnog kupca. Naime, u ožujku, travnju i svibnju vozači koji su u potrazi za rabljenim automobilom najaktivnije pregledavaju oglasnike, ali i najpažljivije pretražuju stavke iz prošlosti polovnih automobila ponuđenih na prodaju. Naravno, ovo je samo generalna smjernica, jer vrijeme prodaje automobila ovisi o nekoliko faktora kao što su vrsta vozila, lokacija i trenutačna situacija na tržištu. Kako bilo, odabir pravog doba godine svakako je među ‘detaljima’ koji vam mogu pomoći da brže prodate automobil. Tvrtka za obradu podataka o automobilima carVertical podijelila je nekoliko savjeta o tome kako izabrati najbolje vrijeme za prodaju vozila i postići bolju cijenu. Zimski mjeseci svakako nisu pravo vrijeme za prodaju, potražnja je u proljeće osjetno veća nego u zimskim mjesecima. Primjerice, u ožujku ljudi zatraže 8,2% godišnjih izvješća o povijesti automobila generiranih putem carVerticala, travnju 8,4%, u svibnju 8,5%. Naravno, generalni savjet da zimski mjeseci nisu dobri za prodaju rabljenog vozila ne odnosi se na SUV modele i vozila s pogonom na sva četiri kotača, jer za takvima i zimi vlada potražnja.

Toplije dane posebno čekaju vozači početnici, jer je lakše voziti u proljeće, kad su dani duži i manje je opasnosti poput mokrih ili cesta prekrivenih snijegom. Vozači početnici obično preferiraju voziti u sigurnijim uvjetima, što utječe na potražnju. Propustite li proljeće, za prodaju rabljenog automobila dobro je pričekati kasno ljeto ili ranu jesen. Ni to ne iznenađuje, jer neki vozači žele kupiti automobil prije zime. Odabir pravog trenutka, dakle, može vam pomoći da brže prodate automobil, ali i da za njega dobijete više novca. Kad je potražnja manja, prodavatelji su često prisiljeni pregovarati i spustiti traženu cijenu. U bržoj prodaji rabljenog vozila te postizanju što bolje cijene jako je bitno u kakvom je automobil stanju. Rabljeni automobil u dobrom stanju i s čistom povijesti mogao bi se brzo prodati jer je potražnja za dobro očuvanim vozilima velika. Bržoj prodaji automobila također može pomoći i davanje izvješća o povijesti potencijalnim kupcima, što stvara osjećaj povjerenja i transparentnosti. Također, automobil treba pripremiti za prodaju. Pregledajte ga i popravite sve što možete – neispravne žarulje i dotrajale metlice brisača zamijenite novima. Uvjerite se da sve na njemu funkcionira kako treba: svjetla, pokazivači smjera, klimatizacijski uređaj... Vrata škripe prilikom zatvaranja? Sredite to prije prodaje. Temeljito očistite automobil, posebnu pažnju posvetite i kotačima, očistite i premažite gume sredstvom na bazi glicerina. Ako je vjetrobransko staklo oštećeno, popravite to ili budite spremni sniziti cijenu.

Nadalje, isplati se uložiti u kemijsko čišćenje unutrašnjosti jer čist interijer puno popravlja dojam o vozilu. Nemojte potencijalnog kupca dočekati s prašinom na armaturi i masnim tragovima prstiju na volanu i mjenjaču... Ako kolo upravljača i ručica mjenjača izgledaju istrošeno, zamijenite barem navlaku na njima. Također, očistite klimatizacijski uređaj, svježina u kabini automobila puno znači. To možete odraditi sami pomoću nekog od sredstava iz specijalizirane trgovine ili čišćenje klima-uređaja možete prepustiti profesionalcima. Sve ovo djeluje vam kao previše posla? Stavite se u ulogu kupca rabljenog automobila. Zacijelo biste i vi radije kupili čist auto mirisnog interijera, bez mrlja nepoznatog porijekla na sjedalima, uz kojega vam njegov prodavatelj pruži i detaljne podatke o prošlosti vozila.