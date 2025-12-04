Naši Portali
HERCEGOVAČKI VINAR IZ ČITLUKA

Blatina se uzgaja na uskom prostoru od 20 km, nijedna joj crna sorta nije slična

Autor
Zoran Vitas
04.12.2025.
u 21:00

Josip Brkić, osebujni vinar iz Čitluka, koji proizvodi jedino biodinamičko vino u Hercegovini – Mjesečar – govori o ekspanziji trnjka, postojanosti žilavke, ali i ugroženosti blatine

Jedan od najzanimljivijih izlagača na nedavnom portfolio tastingu u Zagrebu u organizaciji Enozoika bio je Josip Brkić, osebujni hercegovački vinar, koji zasad proizvodi vjerojatno jedino biodinamičko vino u toj regiji. Uz svoj poznati Mjesečar, Brkić je predstavio i druga vina iz svoje, kako ovih dana volim reći, butikne vinarije. Riječ je o vinima čije se naklade ne broje u tisućama, nego u stotinama, što im daje naglašenu unikatnost i originalnost. Već u ovom prvom susretu uvjerili smo se da je doista tako, pa uz preporuku njegovih vina donosimo i razgovor s Josipom Brkićem, čija se vinarija, kao i položaji njegovih vinograda, nalaze u Čitluku.

