Blatina se uzgaja na uskom prostoru od 20 km, nijedna joj crna sorta nije slična

Jedan od najzanimljivijih izlagača na nedavnom portfolio tastingu u Zagrebu u organizaciji Enozoika bio je Josip Brkić, osebujni hercegovački vinar, koji zasad proizvodi vjerojatno jedino biodinamičko vino u toj regiji. Uz svoj poznati Mjesečar, Brkić je predstavio i druga vina iz svoje, kako ovih dana volim reći, butikne vinarije. Riječ je o vinima čije se naklade ne broje u tisućama, nego u stotinama, što im daje naglašenu unikatnost i originalnost. Već u ovom prvom susretu uvjerili smo se da je doista tako, pa uz preporuku njegovih vina donosimo i razgovor s Josipom Brkićem, čija se vinarija, kao i položaji njegovih vinograda, nalaze u Čitluku.