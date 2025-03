Muke oko kupnje rabljenog auta: Je li bolje starije vozilo s manje kilometara ili novije s više?

Svatko tko kupuje novi automobil, a ipak je na određenom budžetu, uvijek ima određene uvjete koje njegovo njegovo novo vozilo mora ispuniti. Bilo da se radi o modelu, duljini, opremi ili jednostavno pouzdanosti, nekoliko je faktora o kojima svaki kupac mora razmišljati, no ono o čemu se daleko najviše promišlja, i to s dobrim razlogom, je broj prijeđenih kilometara i starost automobila.

Međutim, ključna dilema se javlja upravo po pitanju zadnjih faktora, a posebice kada nijedan uvjet nije u potpunosti zadovoljen. Revija HAK tako analiza - treba li kupiti stariji automobil s manjom kilometražom ili pak mlađi s većom? ''Jednostavnog odgovora na ova pitanja, naravno, nema i ne može biti, ali već i pokušamo li samo realno sagledati situaciju, neke stvari barem u teoriji mogu postati malo jasnije'', objašnjava stručnjak Zlatko Vedranić.

Na primjeru automobila starog četiri godine, koji je odvozio 200.000 kilometara, što je oko tri puta veća od prosječne za to razdoblje (15.000-20.000), vjerojatnije je da je bio korišten za taksi prijevoz, kao rent-a-car ili službeno vozilo za poslovne svrhe. Ono što je pozitivno kod takvog automobila je da je vjerojatnije bio korišten na autocestama, pa je bilo i manje ''habanja'' mehaničkih dijelova.

- Osim toga, s obzirom na novije godište, sva je vjerojatnost da je automobil u takvom slučaju bivao redovno održavan i s urednom servisnom knjižicom, te je ovisno o proizvođaču i modelu čak možda još, barem nakratko, pod tvorničkim jamstvom. S druge strane, među onim dijelovima koji su možda značajnije istrošeni zbog veće eksploatacije, a još nisu sanirani u sklopu redovnog održavanja, moglo bi biti i onih koji u predstojećem razdoblju mogu zahtijevati osjetna ulaganja. Primjerice, interval zamjene zupčastog remena kao možda i najpoznatiji veliki zahvat prilikom održavanja automobila može jako varirati, čak i do stotinu tisuća kilometara, jer se kod nekih modela mijenja ispod 100.000 km, a kod nekih na gotovo 200.000. Zbog toga je itekako bitno znati je li na konkretnome modelu već izmijenjen, odnosno kad će to trebati učiniti - objašnjava Revija HAK, a u to ulaze i dijelovi mjenjača.

S druge strane, navodi se primjer automobila s deset godina starosti i 50.000 kilometara, koji se na prvi pogled može činiti kao bolji izbor, no ne i uvijek. ''Premda bi kod njih opasnost od naglih kvarova na ključnim mehaničkim dijelovima mogla biti manja – barem u odnosu na mlađe vozilo s puno većom kilometražom – a motor i ovjes zbog male kilometraže pritom nisu toliko istrošeni, oni će biti podložniji nekim drugim nedostacima. Primjerice, neki dijelovi automobila, ili konkretnije materijali korišteni na njemu, propadaju više s protekom vremena, a ne nužno samom eksploatacijom'', objašnjava se.

Zbog istrošenosti s godinama, ali i slabijom opremom zbog proteka godina, takvi će automobili biti korisniji za one koji ne rade puno kilometara godišnje pa žele i izbjeći veće troškove održavanja.

- U konačnici, pri procjeni nekog automobila I donošenju eventualne odluke o kupnji važi pravilo da su redovno održavanje, servisna povijest i pouzdanost modela vjerojatno uvijek važniji od same kilometraže ili starosti. Mlađi automobil s velikom kilometražom može biti dobar izbor ako je vozilo dobro održavano i posebno ako je još uvijek barem pod djelomičnim jamstvom. S druge strane, stariji automobili s malom kilometražom možda mogu biti dobar izbor za vozače koji ne putuju daleko i srednjoročno su spremni na niže troškove održavanja - zaključuje se.

