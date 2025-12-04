Naši Portali
OTVARAJU SE DO PROLJEĆA

Famozni 'ubojica cijena' stiže na ove tri lokacije u Hrvatskoj: Dvije trećine proizvoda jeftinije od dva eura?

Action Store And Logo Illustrations - Netherlands
Foto: Utrecht Robin/ABACA/ABACA
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
04.12.2025.
u 17:00

Prema informacijama iz izvora bliskih tvrtki, cilj im je u prvoj godini otvoriti barem desetak trgovina diljem Hrvatske

Do proljeća bi u Hrvatskoj mogle biti otvorene prve tri trgovine nizozemskog diskontera Action, kojeg mnogi nazivaju "ubojicom cijena", piše Danica. Action je lanac trgovina koji nudi neprehrambeni asortiman, a trenutno ima više od 3.000 prodavaonica u 13 zemalja. U ponudi imaju više od 6.000 proizvoda, od kojih je dvije trećine jeftinije od 2 eura. Asortiman im uglavnom uključuje proizvode za osobnu njegu, igračke, sredstva za čišćenje, alate za uradi sam projekte, multimediju i mnoge druge proizvode.

Prvi korak prema ulasku na hrvatsko tržište bilo je zapošljavanje voditelja poslovnica i njihovih zamjenika na tri odabrane lokacije: Sesvete, Ivanec i Labin. Prema neslužbenim informacijama, Action planira otvoriti trgovine u postojećim retail parkovima, što znači da će proces otvaranja ići brzo.

No, osim toga, Action također traži atraktivne lokacije za zakup u središtima većih gradova, što sugerira da im primaran cilj nije ulaganje u zelene površine (greenfield investicije), već ulazak u postojeće prostore.

Prema informacijama iz izvora bliskih tvrtki, cilj im je u prvoj godini otvoriti barem desetak trgovina diljem Hrvatske. Trenutno su fokusirani na pronalazak prostora u sklopu postojećih shopping centara. Action će u Hrvatskoj biti izravan konkurent trgovinskim lancima poput Pepca, Tedi-ja, KiK-a, a dijelom i Pevexu.

Kupce će oduševiti novo pravilo u trgovinama, već od 1. siječnja stupa na snagu

