Zagrepčanin uočio neobičnu pojavu na ovogodišnjem Adventu: 'Je li moguće da nas netko sabotira?'

Je li zlatno doba zagrebačkog Adventa prošlost? Korisnik Reddita pokrenuo je lavinu komentara nakon šetnje centrom grada, primijetivši da na nekad krcatim lokacijama ove godine zjapi praznina, a rasprava o uzrocima usijala je internet. Korisnik Reddita pod nadimkom "nije-istina" otvorio je zanimljivu raspravu na subredditu r/hrvatska nakon što je ostao zatečen stanjem u centru metropole. U svojoj objavi navodi kako na ključnim lokacijama, poput Cvjetnog trga, Bogovićeve ulice, kod Teslinog kipa te na većem dijelu Gornjeg grada, jednostavno nema adventskih kućica. Postavio je pitanje koje očito muči mnoge Zagrepčane: je li uzrok u "suludim cijenama", manjku ljudi ili možda političkoj odluci trenutne vlasti da "sabotira" Advent?

Odgovori su stigli brzo i bili su brutalno iskreni, a većina komentatora prstom upire u astronomske cijene hrane i pića. Jedan od najpopularnijih komentara jasno kaže kako ljudi nisu idioti da plaćaju kobasicu i pivo 20 eura. Drugi korisnik ističe kako ne posjećuje Advent već godinama jer odbija plaćati "mami kuhani kiseliš" za 5 eura ili kobasice za 10 eura. Posebno ogorčenje izazvale su cijene fritula koje na nekim mjestima dosežu i 11 eura, dok korisnici navode primjere iz Španjolske gdje se slične slastice mogu naći za svega 50 centi.

Nije problem samo u kupcima koji "ne daju" novac iz principa, već i u ugostiteljima kojima se računica sve teže slaže. U raspravi se pojavila zanimljiva informacija da su nekim izlagačima nudili čak i treću kućicu gratis ako plate dvije, što jasno ukazuje na slab interes zakupaca.

Atmosferu u gradu slikovito je opisao i jedan vozač Ubera koji tvrdi da se osjeća kao šahist jer je grad "opako mrtav". Navodi kako više posla i zarade ostvari u sat vremena vožnje po Velikoj Gorici nego u dva sata vožnje po centru Zagreba, što je poražavajući podatak za turističku sliku glavnog grada.

Dobar dio građana spas i blagdanski ugođaj stoga traži preko granice. Usporedbe s Bečom i Grazom su neizbježne, pri čemu mnogi u komentarima tvrde da za isti novac u susjednim državama dobiju bolju uslugu i ljepši ugođaj. Dok jedni krive gradsku vlast i gradonačelnika za stroge natječaje i manjak sadržaja, drugi dio građana pozdravlja manji broj kućica. Smatraju da se Advent pretvorio u vašar preskupih kobasica te da je vrijeme za povratak skromnijim, ali autentičnijim blagdanima usmjerenim na druženje, a ne isključivo na potrošnju.