Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
AUTO

Na testu: Kompaktni plug-in hibridni SUV nametnuo se kao dobra ponuda

Foto: Sandra Mikulčić
1/10
Autor
Sandra Mikulčić
17.11.2025.
u 07:30

MG HS u vrlo kratkom roku po svemu je stao uz bok razvikanijim europskim konkurentima. Gamu je nedavno obogatio impresivan PHEV. Uz njega se trenutačno može besplatno dobiti vrlo važna stvar

Gama kompaktnog SUV-a MG Motora, modela HS, od nedavno je bogatija za plug-in hibridnu izvedbu. Podsjetimo, nema dugo da je u Hrvatsku stigao prvi HS. Niti godinu kasnije, vozili smo redizajnirani HS, a početkom godine tu je već bila nova generacija. Svaki put sve je očitiji bio skok na bolje. Kineski proizvođači tako u hodu rješavaju manje nedostatke koje svi imaju, no kod europskih na to peglanje treba puno više čekati. MG HS u vrlo kratkom roku po svemu je stao uz bok razvikanijim europskim konkurentima. Vizualno dojmljiv, prostorom i opremom raskošan, dobro prolazi i na testu kvalitete materijala i izrade, a razočarao nije ni s voznim osobinama. Dapače, s njim smo nakon više gradskih dana odradili i dužu rutu, većinom autoceste i nešto lokalnih prometnica. Ugodnog ovjesa i komfornih sjedala, nije nas umorio. Zvučnom izolacijom smo oduševljeni, buku ni na autocesti nismo osjetili. Prostora na stražnjim sjedalima ima i više nego dovoljno za ležerno putovanje.

Na testu: Kompaktni plug-in hibridni SUV nametnuo se kao dobra ponuda
1/10

Očito je, novi HS veći je od prethodnika, izgrađen je na novoj platformi. Dug je 467 cm te je 189 cm širok. Prtljažnik mu prima 441 litru, utovar je lagan zahvaljujući niskoj podnici. Po putničkoj su kabini strateški razmješteni pretinci različitog kapaciteta, ukupno njih 19, otvorenih i zatvorenih. Sve ima svoje mjesto, pa smo se u testnom HS-u vrlo brzo počeli osjećati kao u svom privatnom autu. Kao kod kuće. Modernim interijerom dominiraju dva velika zaslona, odnosno panoramski zaslon sačinjen od dva spojena 12,3-inčna ekrana. Oba ekrana diče se dobrom grafikom. Središnji je dodirni, naravno. Lako se snaći u izborniku, sve je jednostavno, logički posloženo. Pogled na instrumente pada preko kompaktnog kola upravljača, trokrakog te s praktičnim funkcijskim tipkama. Automatski mjenjač također je za pohvaliti: uglađen, brz. Dio je plug-in hibridnog sklopa čije su srce benzinac od 142 KS i elektromotor, uz bateriju. Samo na struju može prijeći više od 100 kilometara, što znači da je u svakodnevnom gradskom i prigradskom režimu potpuno upotrebljiv i isključivo u električnom modu. Van grada, pak, cijenili smo dodatnu snagu elektromotora kod svakog jačeg ubrzavanja. Stotku iz mirovanja HS PHEV ulovi za 6,8 sekundi. Kombinirana ergela od 272 konja, od čega 183 KS iz elektromotora, rezultira emisijom od samo 14 grama CO2 po km. Benzinac je optimiziran, pa je ukupni doseg nešto veći od 1000 km.

MG HS cjenovno kreće od 29.990 eura. PHEV inačica stoji od 38.490 eura, a aktualna je i akcija tijekom koje uz HS PHEV besplatno dolazi punjač za kućno punjenje. Testnom Luxury primjerku cijena je 40.490 eura no valja reći da je jeftiniji od istovjetne konkurencije. Elegantne linije naglašava nos u stilu morskog psa, u kombinaciji s velikom rešetkom i oštro odrezanim LED svjetlima. Vjerujemo da će dizajnerski dugo ostati u trendu. Moćnom dojmu doprinose i 19-inčni naplatci, kao dio serijske opreme. MG HS PHEV opremljen je i novim tehnologijama. Ima, primjerice, MG Pilot za pomoć u vožnji i MG iSmart za povezivost s vozilom, ali i grijanje sjedala i volana, automatski dvozonski klima-uređaj, navigaciju, LED i prednja i stražnja svjetla, parkirne senzore, 360° kameru, el. otvaranje prtljažnika i prozora... 
Ključne riječi
Barkod novitet hibridni automobili kineski auti SUV

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-04/PXL_091124_123794703.jpg
MARTINJE I LOŠI OBIČAJI

S jednim promilom u ‘glavi’, rizik od nesreće 7 je puta veći

O sposobnosti uočavanja, prosuđivanja i reagiranja da i ne govorimo. Ovisno o promilima koje pojedini vozač pripusti u svoj organizam, te sposobnosti znaju biti svedene na čistu nulu. Znamo li da i u normalnim okolnostima prosječan hrvatski vozač nije odveć pažljiv ni tolerantan, da je prebrz, da voli drugome oteti prednost i da mu je pogled češće na ekranu mobitela nego na cesti, jasno je da svake godine oko Martinja iščekujemo novog neslavnog rekordera među pijanim vozačima.

Učitaj još

Kupnja