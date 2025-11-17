Gama kompaktnog SUV-a MG Motora, modela HS, od nedavno je bogatija za plug-in hibridnu izvedbu. Podsjetimo, nema dugo da je u Hrvatsku stigao prvi HS. Niti godinu kasnije, vozili smo redizajnirani HS, a početkom godine tu je već bila nova generacija. Svaki put sve je očitiji bio skok na bolje. Kineski proizvođači tako u hodu rješavaju manje nedostatke koje svi imaju, no kod europskih na to peglanje treba puno više čekati. MG HS u vrlo kratkom roku po svemu je stao uz bok razvikanijim europskim konkurentima. Vizualno dojmljiv, prostorom i opremom raskošan, dobro prolazi i na testu kvalitete materijala i izrade, a razočarao nije ni s voznim osobinama. Dapače, s njim smo nakon više gradskih dana odradili i dužu rutu, većinom autoceste i nešto lokalnih prometnica. Ugodnog ovjesa i komfornih sjedala, nije nas umorio. Zvučnom izolacijom smo oduševljeni, buku ni na autocesti nismo osjetili. Prostora na stražnjim sjedalima ima i više nego dovoljno za ležerno putovanje.

Na testu: Kompaktni plug-in hibridni SUV nametnuo se kao dobra ponuda

Očito je, novi HS veći je od prethodnika, izgrađen je na novoj platformi. Dug je 467 cm te je 189 cm širok. Prtljažnik mu prima 441 litru, utovar je lagan zahvaljujući niskoj podnici. Po putničkoj su kabini strateški razmješteni pretinci različitog kapaciteta, ukupno njih 19, otvorenih i zatvorenih. Sve ima svoje mjesto, pa smo se u testnom HS-u vrlo brzo počeli osjećati kao u svom privatnom autu. Kao kod kuće. Modernim interijerom dominiraju dva velika zaslona, odnosno panoramski zaslon sačinjen od dva spojena 12,3-inčna ekrana. Oba ekrana diče se dobrom grafikom. Središnji je dodirni, naravno. Lako se snaći u izborniku, sve je jednostavno, logički posloženo. Pogled na instrumente pada preko kompaktnog kola upravljača, trokrakog te s praktičnim funkcijskim tipkama. Automatski mjenjač također je za pohvaliti: uglađen, brz. Dio je plug-in hibridnog sklopa čije su srce benzinac od 142 KS i elektromotor, uz bateriju. Samo na struju može prijeći više od 100 kilometara, što znači da je u svakodnevnom gradskom i prigradskom režimu potpuno upotrebljiv i isključivo u električnom modu. Van grada, pak, cijenili smo dodatnu snagu elektromotora kod svakog jačeg ubrzavanja. Stotku iz mirovanja HS PHEV ulovi za 6,8 sekundi. Kombinirana ergela od 272 konja, od čega 183 KS iz elektromotora, rezultira emisijom od samo 14 grama CO2 po km. Benzinac je optimiziran, pa je ukupni doseg nešto veći od 1000 km.

MG HS cjenovno kreće od 29.990 eura. PHEV inačica stoji od 38.490 eura, a aktualna je i akcija tijekom koje uz HS PHEV besplatno dolazi punjač za kućno punjenje. Testnom Luxury primjerku cijena je 40.490 eura no valja reći da je jeftiniji od istovjetne konkurencije. Elegantne linije naglašava nos u stilu morskog psa, u kombinaciji s velikom rešetkom i oštro odrezanim LED svjetlima. Vjerujemo da će dizajnerski dugo ostati u trendu. Moćnom dojmu doprinose i 19-inčni naplatci, kao dio serijske opreme. MG HS PHEV opremljen je i novim tehnologijama. Ima, primjerice, MG Pilot za pomoć u vožnji i MG iSmart za povezivost s vozilom, ali i grijanje sjedala i volana, automatski dvozonski klima-uređaj, navigaciju, LED i prednja i stražnja svjetla, parkirne senzore, 360° kameru, el. otvaranje prtljažnika i prozora...