Stručnjaci upozoravaju: Ove korake morate napraviti prije nego što okitite božićno drvce

Božić dolazi za svega 20-ak dana, a prema pisanju Daily Maila, mnogi Britanci već razmišljaju o ukrašavanju svojih domova božićnim drvcem. Međutim, uz božićnu veselost, vaše drvce moglo bi donijeti i neželjene posjetitelje u vaš dom, upozorila je stručnjakinja. Slični se savjeti mogu primijeniti i na Hrvatsku pa su stoga neophodni prije nego krenete s kićenjem jelke.

Sophie Thorogood, stručnjakinja za prevenciju štetočina u tvrtki Pest-Stop, ističe da bi razni insekti mogli biti skriveni na vašem božićnom drvcu. Od buba i muha, do moljaca i pauka jer jele mogu biti pravi magneti za insekte. „Zbog toplog vremena, tijekom 2025. zabilježili smo značajno veći broj insekata“, rekla je Thorogood. „Postoji velika šansa da vaše božićno drvce nosi nepozvane putnike.“

Unatoč mogućem povećanju broja insekata ove godine, nije potrebno odustati od tradicije "živog" drveća, objasnila je. „Samo nekoliko dodatnih mjera opreza može osigurati da vaši blagdani prođu bez štetočina.“ Nakon neuobičajeno toplog ljeta u kojem su brojni kukci poput bubamara i osa zabilježili porast broja, i populacija pauka također je narasla. Pauci su među najčešćim štetočinama na svježe posječenim božićnim drvčima, a polažu jaja koja mogu izlegnuti čim se nađu u toploj kući.

Mali afidi, dugi samo 1-2 mm, tamnozeleni su insekti koji također vole drveće kao svoje stanište. Jedna vrsta koja se često povezuje s božićnim drvcima je zeleni smrekov afid, koji može uzrokovati da iglice požute i opadnu. Drveće također nudi prirodni skloniste za bube, a smrekova kornjaša često se može pronaći na božićnim drvima. Dugi su 6-8 mm, tamnosmeđi i prekriveni narančastim dlačicama. Ako vaše božićno drvce stoji u zemlji ili vodi, to može postati mjesto za razmnožavanje raznih muha, rekla je Thorogood.

Također, grinje su globalni štetnici smreke, bora i jele, koji sisaju sok iz iglica i izdanaka, uzrokujući mrlje i požutjelost. Svaka grinje duga je samo 0,5 mm, s osam nogu i dlakavim tijelom. „Vaše božićno drvce može biti puno tisuća insekata koji žive u granama“, stoji u objavi JG Pest Control-a. „Iako je lijepo imati predivno božićno drvce iz prirode, morate biti oprezni koliko prirode unosite u svoj dom.“

Prije nego što unesete drvce u kuću, temeljito ga pregledajte i provjerite vidite li nekakve insekte, mreže ili jajne vrećice. „Temeljito protresanje natjerat će pauke da pobjegnu i pomoći vam u uočavanju mreža ili jaja koja su skrivena među granama“, savjetuje Thorogood. Ako primijetite mreže ili jajne vrećice, nježno ih uklonite pomoću prašnog kista ili usisavača. „Samo izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sprejeva, jer mogu naštetiti vašoj djeci i štetočinama, a također mogu oštetiti drvo“, dodala je. Ako pronađete neželjene posjetitelje, posegnite za prirodnim sprejevima umjesto jakih kemikalija.

Pauci i drugi insekti ne dolaze samo s drvcem – kutije u kojima pohranjujete ukrase također mogu sadržavati neželjene kukce, osobito ako su stajale netaknute od lani. „Otvorite kutije s ukrasima vani i provjerite ima li pauka ili mreža prije nego ih unesete unutra“, dodala je Thorogood. Pauci i drugi štetnici najbolje se snalaze u vlažnim uvjetima. Kako biste ih spriječili, pobrinite se da područje oko božićnog drvca bude dobro prozračeno i da prostorija bude suha. Ako pauk pronađe put u vaš dom, nema potrebe za panikom. Ovi pauci su potpuno bezopasni i neće oštetiti vaš dom ili ukrase. „Ako ga primijetite, jednostavno upotrijebite metodu s čašom i papirom kako biste ga preselili van“, savjetuje Thorogood. „Oni samo traže toplo mjesto za zimu.“