Praktičan i sposoban kineski električni dostavnjak koji se uz poticaje može kupiti za 19.000 eura + PDV

Ponuda električnih dostavnih vozila sve je bolja, a na tržištu je i sve više kineskih dostavnjaka. Cijena im je najveća prednost pred europskom konkurencijom, a jedan od noviteta sa zaista odličnom cijenom jest DFSK EC75, novo lako dostavno vozilo kineskog proizvođača čija vozila uvozi Auto Hrvatska.

Prije nekoliko godina smo imali priliku isprobati DFSK EC35, a već na prvi pogled i nakon prvih kilometara za upravljačem EC75, možemo reći da je ovaj novi i veći model s većim tovarnim prostorom mnogo bolji kombi. No, ono što je pozitivno iznenađenje je cijena od 28.000 eura (bez PDV-a), što znači da se uz poticaje može kupiti već za 19.000 eura + PDV. E to je već super ponuda.

Novi EC75 nudi impresivni teretni prostor kroz dužinu od 2,8 metara, a zbog svoje širine i visine ukupni dostupni prostor je 7 kubičnih metara čime je u vrhu klase. Tako ima mjesta za prijevoz standardnih ploča (u bočnom ili horizontalnom položaju) ili za dvije euro palete. Maksimalna dozvoljena nosivost modela iznosi 1200 kg. S dvostrukim bočnim kliznim vratima širine palete, stražnjim vratima koja se široko otvaraju do 180 stupnjeva i niskim utovarnim pragom bez obzora što se u podnici nalaze komponente električnog pogona, pristup tovarnom prostoru je jednostavan.

Foto: Mladen Milčić



Dugačak je 513 cm i visok 202 cm, uz međuosovinski razmak od 320 cm, no zbog širine od samo 1,86 cm (uz retrovizore 219 cm) što je bliže manjim dostavnjacima poput Caddyja nego dostavnim kombijima, manevriranje je uvelike olakšano. Pogotovo na parkinzima i u gustom gradskom prometu te u uskim ulicama.

Upravo zbog toga što je uži od konkurenata i ima dobar krug okretanja od 12,3 metra, EC75 čini se kao idealan gradski dostavnjak s velikim tovarnim prostorom koji ne zaostaje od svoje konkurencije.

Za lakše manevriranje u gradskim sredinama tu je i sustav kamera za parkiranje s pogledom od 360 stupnjeva te prednji i stražnji parking senzori.

Foto: Mladen Milčić



Uređenje unutrašnjosti je moderno, dizajnerski vrlo čisto, a uz oblogu od imitacije drva na armaturnoj ploči i iznenađujuće ugodno. Prevesti se u kabini mogu dvije, a po potrebi i tri osobe, dok će najčešće naslon srednjeg sjedala biti spušten i tvoriti praktičnu radnu policu. Na raspolaganju je i mnogo korisnih pretinaca i jedan veći prostor za odlaganje stvari ispod sjedala suvozača.

Foto: Mladen Milčić

Komande su gotovo u potpunosti digitalizirane s minimalnim brojem fizičkih tipki, što se nekima neće dopasti, no dobra je vijest što sve multimedijske funkcije rade brzo, efikasno i jednostavno se koriste. Uz preglednu instrumentnu ploču ispred vozača tu je i potpuno novi audio sustav veličine 10.1 inča s opcijom Android Auto ili Carplay aplikacije. Ne treba zaboraviti ni prostor za bežično punjenje mobitela, USB punjač snage 66W te multifunkcionalni upravljač za upravljanje različitim funkcijama vozila.

Foto: Mladen Milčić

Elektronska ručica mjenjača nalazi se na stupu upravljača, a posebno je zanimljivo što EC75 nema nikakvu start tipku već je spreman za pokret daljinskim otključavanjem, pritiskom na papučicu kočnice i odabirom smjera kretanja ručicom mjenjača. Zaista jednostavno i za one koji stalno ulaze i izlaze iz vozila tijekom gradskih dostava vrlo blagotvorno.

Kod novog DFSK EC75 naglasak je na sigurnosti pa je tako model opremljen naprednim ABS i ESP sustavom sa kontrolom proklizavanja, zračnim jastucima za vozača i suvozača, auto hold funkcijom, električnom parkirnom kočnicom koja olakšava korištenje vozila u gradskoj gužvi.

Novi EC75 opremljen je elektro motorom snage 70 kW (95 KS) i 230 Nm okretnog momenta. Ne čini se mnogo, no zapravo je u gradskim uvjetima i više nego dovoljno za sve radne zadatke jer kod električnog pogona se, budući da su vrlo startni to ni ne osjeća. Nova LFP baterija kapaciteta 50,3 kWh omogućit će autonomiju od 240 do 270 km u uvjetima gradske dostave, dok je deklarirana WLTP potrošnja 23,6 kWh u kombiniranoj vožnji. Punjenje baterija omogućeno je putem AC punjača snage 6.6 kW i to za oko 7 sati, dok je putem DC punjača punjenje od 20 do 80% kapaciteta dostupno u 45 minuta. Nova inovativnost je i V2L funkcija kojom se omogućava punjenje drugih potrošača snage 3.3 kW.

Foto: Mladen Milčić



Vožnja je sasvim ugodna i udobna, a u gradskim uvjetima je praktično što se može voziti s minimalnim pritiskom kočnice, budući da je pogon podešen tako da pri oduzimanju gasa automatski aktivira djelomično usporavanje s rekuperacijom energije, što puni bateriju ali i čuva obloge kočnica.

Cijena je, kako smo rekli, 28.000 eura (uz PDV 35.000 eura). No, uz najavljene državne poticaje od 9000 eura za pravne osobe koji se očekuju ubrzo, dolazimo do vrlo konkurentne cijene od 19.000 eura (plus PDV).