Pola stoljeća poznatog njemačkog auta: Volkswagenov hit u svakom je smislu odavno prerastao svoju klasu

“Mali izvana. Velik iznutra.” Bio je to slogan kojim je Volkswagen prije 50 godina reklamirao svoj tada najnoviji proizvod - Polo. Kada je mali automobil stigao na tržište početkom svibnja 1975., nitko nije očekivao da će iznimno kompaktno vozilo s dvoja vrata postati bestseler - i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, kroz šest generacija, s nizom prestižnih nagrada, više od 20 milijuna prodanih primjeraka i kao pionir u segmentu kompaktnih automobila. Polo simbolizira pristupačnu mobilnost za početnike. Kada su prvi modeli Pola stigli u prodajne salone, bili su dio nove obitelji Volkswagenovih modela koja je početkom 1970-ih preuzela ulice. U proljeće 1975. ovaj kockasti mali automobil slijedio je modele Passat (1973.) i Golf (1974.) iz tada još mlade generacije vozila s vodenim hlađenjem, koja je naslijedila legendarnu VW Bubu. Kroz šest generacija cjelokupni koncept – koji uključuje odličan omjer cijene i kvalitete, visoku vrijednost, pionirsku tehnologiju u klasi malih automobila te atraktivan dizajn – do danas je ostao popularan. Polo je desetljećima uspješno oblikovao segment kompaktnih automobila.

Ono što je 1975. započelo kao jednostavno vozilo s dvoja vrata, tijekom pet desetljeća usavršeno je i obogaćeno brojnim varijantama: kao hatchback Polo, kao coupé, sportski G40 ili GTI, šareni Harlequin, karavan, limuzina s imenom Derby, CrossPolo s upečatljivim off-road izgledom, učinkoviti Polo BlueMotion i dinamični Polo R WRC, koji je od 2013. do 2016. godine osvojio četiri naslova svjetskog prvaka u Svjetskom reli prvenstvu (WRC). Svaka generacija Pola nudila je više prostora i udobnosti, učinkovitije motore i inovativne sigurnosne značajke. Novi elementi poput prednjih i bočnih zračnih jastuka, servo upravljača, zatezača sigurnosnih pojaseva i ABS-a uvedeni su kako bi osigurali trajni uspjeh ovog modela. Sljedeći veliki korak uslijedio je s modularnom poprečnom platformom (MQB), koja je postavila nove standarde u pogledu povezivosti, sigurnosti i vozne dinamike te učinila model još digitalnijim i inovativnijim. I danas ovaj mali automobil nudi sustave pomoći i udobnosti koji su inače dostupni samo u višim klasama vozila. Model i dalje uživa veliku popularnost diljem svijeta, a u ovoj će godini biti dodatno opremljen. Savršen primjer toga je Polo GTI, koji se sada može voziti još dinamičnije – zahvaljujući sustavu elektroničke kontrole stabilnosti koji se može deaktivirati, novom podešenju ovjesa i upravljanja…

Serijska proizvodnja prve generacije Pola započela je u ožujku 1975. u Volkswagenovom sjedištu u Wolfsburgu, gdje je do 1981. godine proizveden 1,1 milijun primjeraka. Kako je model stjecao sve veći značaj, proizvodnja se proširila i na druge lokacije širom svijeta, uključujući Španjolsku, Argentinu, Južnu Afriku, Sloveniju, Kinu, Brazil i Indiju. S više od 20 milijuna proizvedenih primjeraka, Polo je jedan od najuspješnijih malih kompaktnih automobila na svijetu. Prvi Polo predstavljen u ožujku 1975. na sajmu u Ženevi bio je jednostavno opremljen model s dvojim vratima, u usporedbi s modelom Audi 50 na kojem je tehnički bio temeljen i koji se paralelno nudio pod markom Audi. Polo je u početku bio dostupan s motorom snage 29 kW (40 KS) i dičio se izvrsnim omjerom cijene i kvalitete te visokom uporabnom vrijednošću. S dužinom od 350 centimetara nudio je prostor za četiri osobe i prtljagu. Izvorna verzija proizvodila se do 1978., a redizajnirana do 1981. U rujnu te godine Volkswagen je predstavio drugu generaciju Pola s potpuno novim dizajnom karoserije, koja je narasla na 366 cm. Ova kockasta verzija bila je mali karavan s dvojim vratima i izdašnim prostorom. Već godinu dana kasnije uslijedila je coupé verzija sa snažnijim benzinskim motorima. Godine 1987. predstavljena je limitirana izvedba Polo Coupé GT40 sa snagom od 85 kW (115 KS), tada najsnažnija verzija. Iste godine uvedena je i najštedljivija varijanta - dizelski motor od 33 kW (45 KS). Polo II proizvodio se 13 godina, a prodano je više od 2,7 milijuna primjeraka.

Treća generacija stigla je 1994., s novom karoserijom, šasijom i motorima. Prvi je put Polo bio dostupan i s pet vrata. Veće vanjske dimenzije donijele su više prostora, a uvedeni su i moderni sigurnosni sustavi poput zračnih jastuka, zatezača pojaseva i ABS-a. Godine 1995. predstavljen je jedan od najupečatljivijih modela - šareni Polo Harlekin s modularno kombiniranim bojama. Od 1997. dostupan je bio i kao karavan. Godine 1998. pojavila se i limitirana serija Polo GTI sa 92 kW (125 KS), prvi put s legendarnim GTI oznakama. Ukupno je proizvedeno 3,5 milijuna primjeraka. Četvrta generacija predstavljena je 2001. s novim dizajnom i prepoznatljivim četverostrukim staklenim prednjim svjetlima. Bila je 15 cm dulja i 5 cm šira od prethodnika, s prtljažnikom od 1030 litara uz preklopljena stražnja sjedala. Novi motori, uključujući trocilindrične i snažne turbo verzije, donijeli su više snage. Sigurnosna oprema poput prednjih i bočnih zračnih jastuka, servo upravljača i ABS-a postala je standard. Polo GTI sa 110 kW (150 KS) stigao je 2006., zajedno s CrossPolom s robusnim off-road izgledom i Polo BlueMotionom sa samo 99 g/km CO₂ emisije. Ukupno je proizvedeno 4,1 milijun primjeraka četvrte generacije.

Peta generacija, koja je premijerno predstavljena u ožujku 2009., narasla je na gotovo četiri metra dužine. Uz dizajn karakteriziran čistim linijama, pet novih motora nadopunilo je ponudu, uključujući štedljivi Polo BlueMotion (3,3 l/100 km prosječne potrošnje). Sportski Polo GTI ponovno je postao dio ponude, a prvi put predstavljen je i Polo R WRC Street sa 162 kW (220 KS), najbrži serijski Polo do tada koji je donio WRC uzbuđenje na cestu. Volkswagen je između 2009. i 2017. prodao ukupno 6,3 milijuna primjeraka Pola V. Šesta generacija predstavljena je 2017., a prvi se put temeljila na modularnoj poprečnoj platformi (MQB), što je omogućilo brojne opcionalne značajke iz viših klasa. Uključivala je sustav automatskog kočenja u nuždi s prepoznavanjem pješaka, sustav za promjenu trake s nadzorom mrtvog kuta i prilagodljivi tempomat. Polo je narastao za 8,1 cm u dužinu, a prtljažnik sada prima 351 litru. Model iz 2021. osvježen je novim dizajnom, opcijskim IQ.LIGHT LED Matrix svjetlima i sustavima pomoći poput IQ.DRIVE Travel Assist. Digitalizirana unutrašnjost nudi zaslone do 25 cm te značajke poput bežičnog punjenja i App Connecta. Novi Polo GTI s 2.0-litrenim turbobenzinskim motorom i snagom od 152 kW (207 KS) predstavljen je u ljeto 2021., a 2023. debitirao je limitirani Polo GTI Edition 25 - povodom 25. godišnjice GTI modela. Do danas je proizvedeno više od 2,5 milijuna primjeraka Pola VI.