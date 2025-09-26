Ovo je postala pošast diljem Europe: Nikad nemojte zaključavati automobil s ove udaljenosti

Na parkiralištima supermarketa, dok punite namirnice u prtljažnik ili vraćate kolica, pojedini kradljivci tiho koriste tehnologiju za krađu vašeg vozila. Nema potrebe za razbijanjem prozora ili spajanjem motora – krađa se odvija u nekoliko sekundi, a žrtve često nemaju pojma što se dogodilo dok se ne vrate iz kupovine.

Moderna tehnologija omogućila je razvoj napada poznatog kao "relay attack" ili napad putem relaya. Ova metoda krađe temelji se na krađi signala s vaših ključeva za automobil, čime lopovi mogu otključati i pokrenuti vozilo u doslovno nekoliko sekundi. Ne treba im ništa osim dostupnih uređaja i malo strateškog planiranja.

Kazimieras Urbonas, stručnjak iz internetskog tržišta rabljenih automobilskih dijelova Ovoko, jednom od najvećih europskih online tržišta za rabljene autodijelove, svjedoči o rastućem problemu. Kaže kako je takav način krađe postao prava pošast diljem Europe, a vlasnici automobila sve češće prijavljuju gubitak vozila bez da su uopće primijetili da su postali žrtve.

Kako napad putem relaya funkcionira?

Metoda napada je jednostavna, ali izuzetno učinkovita. Dva kriminalca rade u tandemu: jedan od njih stoji uz vaš automobil s uređajem koji može detektirati signal ključeva na udaljenosti od 100 metara, dok drugi partner stoji blizu vas – pretvarajući se da kupuje ili čeka na ulazu u trgovinu.

Kada se približite svom vozilu s ključevima u džepu, uređaj odmah hvata signal i šalje ga dalje svom partneru, koji potom šalje signal vašem automobilu, pretvarajući se da je pravi ključ prisutan. U svega 60 sekundi, automobil je otključan, motor upaljen, a vozilo odvezeno bez ikakvih tragova ili alarma.

Velik problem i je zaključavanje s udaljenosti. "Pritiskom tipke na daljinskom upravljaču s druge strane parkirališta šaljete signal zrakom koji se može presresti", kaže Urbonas. "Većina ljudi nije svjesna da pritiskom tipke na daljinskom upravljaču s udaljenosti od 20 ili 30 metara stvaraju priliku za kriminalce. Što ste dalje od automobila, to je signal izloženiji ometanju", dodao je.

Zašto je sustav bez ključeva opasan?

Sustavi za ulazak u vozila bez ključeva dizajnirani su radi praktičnosti, no upravo ta praktičnost stvara sigurnosnu slabost koju kriminalci iskorištavaju. Ključ u vašem džepu stalno šalje signal vašem automobilu, a lopovi se jednostavno priključe na tu "komunikaciju" i ponavljaju signal prema vozilu.

"U supermarketima se nalazi mnogo čimbenika koji povećavaju ranjivost kupaca", objašnjava Urbonas. "Osobe su ometene, sklonije su zaboravu, a parkirališta su puna potencijalnih žrtava koje ne primjećuju sumnjive osobe."

Iako se čini da je zaštita od ovakvih krađa komplicirana, Urbonas dijeli nekoliko jednostavnih i učinkovitih savjeta:

Koristite torbe koje blokiraju signal

Torba koja blokira signal ključeva, poznata kao Faraday torba, može biti vrlo učinkovita u sprječavanju napada. Ove torbe blokiraju sve radiofrekvencije, uključujući one koje emitira vaš ključ.

Držite ključeve dalje od vozila

Nikada ne stojte direktno uz svoje vozilo s nezaštićenim ključevima. Ako morate ostaviti ključeve u vozilu dok punite prtljažnik, stavite ih u signal-blocking torbu.

Čuvajte ključeve u metalnim posudama kod kuće

Kada ste kod kuće, ključeve pohranite u metalnim posudama ili čak u hladnjaku. Metal blokira signale, čineći krađu putem relaya gotovo nemogućom.

Provjerite je li vaš automobil zaključan

Iako sustavi za zaključavanje bez ključeva omogućuju jednostavno zaključavanje, fizički testirajte kvake na vratima kako biste osigurali da je vozilo stvarno zaključano.

"Iako je tehnologija koja omogućava ove krađe lako dostupna i jeftina, prevencija je jednostavna i pristupačna", zaključuje Urbonas. Torba koja blokira signal košta manje od 20 funti, a zaštita koju pruža vrijedna je svakog uloženog novčića. U usporedbi s gubitkom automobila, ovo je ulaganje koje se odmah isplati.