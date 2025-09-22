Ovaj skriveni gumb u vašem autu može vam spasiti život: Mnogi ga nikad ne koriste, a ključan je ako dođe do nesreće

Dok su zračni jastuci, ABS i elektronička kontrola stabilnosti (ESC) postali standard o kojem većina vozača zna barem osnove, brojne druge spasonosne funkcije često ostaju neiskorištene jer vlasnici vozila ni ne znaju da postoje. Među njima se ističe jedan gumb, obično označen kraticom "SOS", čija pravovremena upotreba može doslovno značiti razliku između života i smrti. Riječ je o sustavu eCall, automatskom pozivu u nuždi koji je postao tihi anđeo čuvar na europskim cestama, spreman reagirati u najkritičnijim trenucima čak i kada vozač to nije u stanju. Njegova najveća snaga leži u sposobnosti da drastično skrati vrijeme reakcije hitnih službi, ključni faktor koji spašava živote.

Sustav eCall, obavezan u svim novim modelima automobila i lakih komercijalnih vozila homologiranima za tržište Europske unije nakon 31. ožujka 2018. godine, osmišljen je s jednim ciljem: osigurati najbržu moguću pomoć u slučaju teške prometne nesreće. Njegova funkcionalnost je dvojaka. Primarno, sustav se aktivira automatski u trenutku ozbiljnog sudara, primjerice kada se aktiviraju zračni jastuci. Senzori u vozilu detektiraju snažan udar i samostalno uspostavljaju besplatan poziv prema jedinstvenom europskom broju za hitne slučajeve 112. Druga, jednako važna funkcija, jest ručna aktivacija. Pritiskom na spomenuti SOS gumb, vozač ili bilo koji putnik u vozilu može izravno kontaktirati najbliži centar za hitne situacije. Ova je mogućnost neprocjenjiva ako ste svjedok druge nesreće, ako netko u vozilu doživi iznenadni medicinski problem poput srčanog udara ili ako se nađete u opasnoj situaciji, primjerice zaustavljeni u voznoj traci bez mogućnosti sigurnog izlaska.

Kada se eCall aktivira, on ne uspostavlja samo glasovnu vezu. Istovremeno, putem podatkovne veze, šalje hitnim službama minimalni, ali ključni set podataka koji im omogućuje brzu i preciznu reakciju. Taj paket informacija uključuje točnu GPS lokaciju vozila, vrijeme nesreće, identifikacijski broj vozila (VIN) te smjer putovanja, što je izuzetno važno na autocestama kako bi pomoć bila upućena u ispravnom smjeru. Na taj način, čak i ako su putnici bez svijesti ili u stanju šoka i ne mogu komunicirati s operaterom, hitne službe točno znaju gdje se nesreća dogodila i mogu odmah poslati policiju, vatrogasce i hitnu pomoć. Sustav funkcionira u svim zemljama članicama EU, bez obzira na to gdje je vozilo kupljeno ili registrirano, i za njegovo funkcioniranje nije vam potreban mobilni telefon.

Važno je razlikovati eCall od drugih sličnih gumba koji se mogu nalaziti u vozilu. Neki proizvođači, poput Volkswagena, nude i takozvani 'bCall' (Breakdown Call) gumb, koji služi za pozivanje pomoći na cesti u slučaju kvara koji ne predstavlja izravnu opasnost po život. SOS gumb koristi se isključivo za situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju policije, vatrogasaca ili medicinske pomoći. Mnogi vozači brinu se i za privatnost, no važno je naglasiti da eCall nije "crna kutija" koja neprestano prati vaše kretanje. Sustav je u potpunosti neaktivan i ne šalje nikakve podatke sve do trenutka kada se aktivira uslijed sudara ili ručnim pritiskom na gumb. Tek tada se uspostavlja veza i šalje se lokacija vozila.

Lokacija SOS gumba varira ovisno o modelu vozila, ali najčešće se nalazi na stropnoj konzoli, pokraj unutarnjeg retrovizora, ponekad zaštićen malim poklopcem kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje. U nekim automobilima može biti smješten i na središnjoj konzoli. Najsigurniji način da saznate njegovu točnu lokaciju jest provjera priručnika za vaše vozilo. Nema potrebe da testirate njegovu ispravnost; sustav pri svakom pokretanju motora provodi automatsku samodijagnostiku. U slučaju bilo kakve greške ili kvara, na instrumentnoj ploči upalit će se odgovarajuća lampica upozorenja ili će se ispisati poruka, što je signal da se obratite ovlaštenom servisu.

Osim tehnološki naprednog eCall sustava, automobili kriju i druge, jednostavnije mehanizme dizajnirane za spašavanje u kritičnim situacijama. Jedan od takvih je unutarnja poluga ili gumb za otvaranje prtljažnika. Ovaj, često fluorescentni, mehanizam omogućuje osobi koja je ostala zarobljena u prtljažniku da ga otvori iznutra. Iako se takav scenarij čini rijetkim, može biti presudan u slučaju potapanja vozila, kada pritisak vode onemogućuje otvaranje vrata. Još jedan vitalni, ali potpuno nevidljiv sustav jest inercijski prekidač. Njegova je zadaća da u slučaju sudara automatski prekine dovod goriva u motor, čime se drastično smanjuje rizik od curenja i katastrofalnog požara nakon nesreće.