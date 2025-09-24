Jedan krivi pokret na benzinskoj postaji može vas stajati života: Stručnjaci otkrili opasnu naviku koju često ignoriramo

Upozorenja o gašenju motora i zabrani pušenja svima su dobro poznata, no opasnost često vreba ondje gdje je najmanje očekujemo. Svaki put kada izađete iz automobila, trenje između vaše odjeće i sjedala stvara statički elektricitet, isti onaj koji ponekad osjetite kao neugodno "peckanje" pri dodiru metalne kvake. Iako je taj šok uglavnom bezopasan, u okruženju benzinske postaje, gdje su zrakom raspršene nevidljive pare goriva, i najmanja iskra može biti okidač za požar. Opasnost nije u tekućem gorivu, već u njegovim lako zapaljivim isparavanjima koja se nakupljaju oko otvora spremnika i mlaznice pištolja za točenje. Rizik je posebno izražen tijekom hladnog i suhog vremena, kada su uvjeti za stvaranje statičkog naboja najpogodniji.

Na ovaj fenomen stručnjaci upozoravaju već godinama. Početkom 2000-ih, Petroleum Equipment Institute (PEI), vodeća institucija u industriji, započeo je s dokumentiranjem neobjašnjivih požara na postajama koji se nisu mogli pripisati upaljenom motoru ili cigareti. Do danas su zabilježili gotovo 200 takvih incidenata uzrokovanih statičkim elektricitetom, no vjeruje se da je stvarni broj znatno veći jer mnogi manji slučajevi ostanu neprijavljeni. Jedan galon benzina, odnosno oko 3,8 litara, posjeduje eksplozivnu snagu jednaku 26 štapina dinamita, što dodatno naglašava koliko je važno biti oprezan pri rukovanju ovom zapaljivom tekućinom.

Istraga je otkrila zapanjujuću poveznicu – gotovo svi incidenti dogodili su se prema istom obrascu. Vozač bi započeo točenje goriva, a zatim se za vrijeme punjenja vratio u vozilo kako bi nešto dohvatio, provjerio djecu ili se sklonio od hladnoće. Upravo je taj povratak u automobil ključan trenutak opasnosti. Sjedenjem i pomicanjem na sjedalu tijelo se ponovno "nabija" statičkim elektricitetom. Kada bi osoba potom izašla iz vozila i bez prethodnog pražnjenja naboja uhvatila metalnu mlaznicu kako bi završila točenje, došlo bi do pražnjenja naboja u obliku iskre koja bi zapalila pare goriva, uzrokujući trenutačni plamen.

Stoga prije nego što uopće dodirnete pištolj za točenje goriva, obavezno golom rukom dotaknite metalni dio karoserije automobila. Taj jednostavan dodir trenutno će isprazniti sav statički elektricitet s vašeg tijela na automobil i sigurno ga "uzemljiti". Najvažnije pravilo jest da, jednom kada započnete s točenjem, ostanete izvan vozila do samog kraja. Ako se iz nekog razloga apsolutno morate vratiti u automobil, postupak pražnjenja morate ponoviti. Prije nego što ponovno primite mlaznicu, obavezno izađite, zatvorite vrata i ponovno dodirnite metalni dio automobila kako biste se osigurali. Naravno, osnovna pravila poput ugašenog motora i zabrane pušenja i dalje su na snazi, kao i savjet da se spremnik nikada ne prepunjava.

U rijetkom slučaju kada ipak dođe do zapaljenja, ključno je ostati smiren i ne paničariti. Prirodni instinkt mnogih je da izvuku mlaznicu iz spremnika, no to je najgora moguća odluka. Izvlačenjem mlaznice stvara se efekt "bacača plamena", šireći vatru po vozilu, tlu i potencijalno na osobu koja toči. Ispravan postupak je ostaviti mlaznicu u spremniku, odmaknuti se od vozila i odmah pritisnuti gumb za hitno isključenje rada svih agregata na postaji, koji je uvijek jasno označen. Odmah potom obavijestite osoblje postaje. U spremniku automobila nema dovoljno kisika da bi došlo do eksplozije, pa će se plamen, nakon prekida dovoda goriva, najčešće sam ugasiti.