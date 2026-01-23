Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKA VREMENA

Njemački maloprodajni div doživljava neviđenu krizu: Gase na stotine radnih mjesta, ovo su detalji

FILE PHOTO: An Aldi Local store, in London, Britain
Mina Kim/REUTERS
VL
Autor
Valerija Momčinović/Hina
23.01.2026.
u 14:49

Uprava nije navela konkretne razloge otkaza, rekavši tek da je kompanija oduvijek težila pojednostavljenju procesa i da ih nastavlja razvijati

Njemački lanac supermarketa Aldi potvrdio je u petak da planira u idućim godinama ukinuti stotine radnih mjesta u sjedištu nedaleko Düsseldorfa. Uprava nije u odgovoru na upit novinske agencije dpa precizirala koliko bi točno radnih mjesta trebalo biti ugašeno ni u kojem dijelu poslovanja.

Specijalizirani portal "Lebensmittel Zeitung" izvijestio je da Aldi Süd planira ugasiti do 500 radnih mjesta u računovodstvu, ljudskim resursima i u nabavi.

Aldijevo poslovanje podijeljeno je u Njemačkoj na Aldi Süd (jug) i na Aldi Nord (sjever) otkako su braća Aldi, Karl i Theo Albrecht osnovali dvije odvojene tvrtke 1961. godine, podsjeća novinska agencija dpa. Aldi Süd posluje na zapadu i jugu Njemačke, a Aldi Nord upravlja supermarketima na sjeveru i istoku.

Uprava nije navela konkretne razloge otkaza, rekavši tek da je kompanija oduvijek težila pojednostavljenju procesa i da ih nastavlja razvijati. Aldi Süd trenutno u sjedištu u gradu Mühlheimu na rijeci Ruhr zapošljava 2.000 radnika.

Maloprodajni div ima u Njemačkoj oko 2000 supermarketa koji zapošljavaju ukupno 50.000 radnika i spada među najveće prodavače hrane na malo u najvećem europskom gospodarstvu.
Ključne riječi
trgovina Njemačka Aldi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Oprez!

Opasna igra: Kad 'negativci' vladaju, na ljetnim će vam gumama trebati i dvostruko duže da se zaustavite

Iako već i ptice na grani znaju da snijeg i led na cestama ne bismo smjeli dočekati s ljetnim gumama na kotačima, iz zagrebačke vuklanizerske radionice poslali su nam fotografiju reda za izmjenu guma. Ne bi to bilo za zgražanje, da se red nije stvorio onoga dana kad su se od napadalog snijega ti vozači jedva kretali. Što su do tada čekali?! I kako će se u danima pred nama provesti oni koji i dalje voze na ljetnim gumama?

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!