Smanjuje li korištenje premium goriva značajno potrošnju? Mehaničar dao konačan odgovor

Mnogi vozači pokušavaju pronaći načine kako smanjiti potrošnju goriva, posebno u razdobljima kada su cijene u porastu. Jedan od čestih pokušaja je korištenje premium verzija benzina ili dizela, u uvjerenju da će to odmah poboljšati učinkovitost vozila. No, poznati automehaničar Brian, koji vodi YouTube kanal Honest Mechanic Colorado, upozorava da skuplje gorivo nije uvijek rješenje. Na svom kanalu često daje savjete o tome kako smanjiti troškove održavanja automobila i izbjeći nepotrebne kvarove. U jednom od videa odlučio je razjasniti zabludu kako premium gorivo automatski smanjuje potrošnju.

"Za početak, razjasnimo što zapravo znači premium benzin. Ova vrsta ima viši oktanski broj u usporedbi s običnim benzinom. Oktanski broj pokazuje koliko je gorivo otporno na detonacije. Što je viši oktanski broj, to gorivo može izdržati veći pritisak prije nego što dođe do samozapaljenja. To ne mora značiti da je premium gorivo uvijek bolje. Većina automobila danas je konstruirana tako da sasvim dobro funkcionira na običnom benzinu. U većini slučajeva, korištenje goriva s višim oktanskim brojem od onoga što proizvođač preporučuje u priručniku neće donijeti nikakve vidljive prednosti", objasnio je automehaničar.

Iako mnogi žele povećati učinkovitost svojih automobila, Brian ističe da skuplje gorivo uglavnom neće dovesti do značajnog smanjenja potrošnje, piše Mirror. Naglašava da su premium goriva korisna ponajprije za vozila visokih performansi, jer su njihovi motori konstruirani tako da traže viši oktanski broj. Korištenje goriva niže kvalitete u takvim automobilima može smanjiti učinkovitost i negativno utjecati na performanse.

"Neki automobili više klase, poput sportskih automobila ili luksuznih vozila, zahtijevaju premium gorivo zbog svojih visoko kompresijskih motora. Ti motori su dizajnirani da iz svake kapi goriva izvuku što više snage i zato im je potreban viši oktanski broj. Ako imate takvo vozilo, tada korištenje premium goriva može doista poboljšati njegovu učinkovitost i performanse", objašnjava. Kako bi bili sigurni da koriste odgovarajuće gorivo, vozači mogu provjeriti informacije koje se obično nalaze na naljepnici ispod poklopca spremnika ili u korisničkom priručniku vozila.

Također, pri izboru goriva, treba uzeti u obzir i udio etanola. Automobili proizvedeni prije 2005. godine često nisu prilagođeni za korištenje E10 benzina koji je danas široko dostupan. U tim slučajevima, savjetuje se korištenje premium goriva koje ima manji udio etanola ili uporaba aditiva kako bi se motor zaštitio i produžio mu vijek.

