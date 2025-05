BMW povlači popularne modele vozila: Vlasnicima poslana upozorenja, prijeti im gubitak prometne dozvole

Njemački proizvođač automobila BMW najavio je opoziv ukupno 37.430 vozila diljem svijeta zbog mogućeg problema s nepravilno postavljenim kabelom u 48-voltnom električnom sustavu. Ovaj tehnički kvar zahvaća modele serije 3, 4, 5, X3 i X5, proizvedene u razdoblju od rujna 2024. do veljače 2025. godine, piše Fenix. U samoj Njemačkoj opoziv obuhvaća 710 vozila. Problem je lociran u spoju između starter-generatora i baterije. Ako dođe do previsokog električnog otpora, kontakti se mogu pregrijati, što može izazvati požar ili kvar pogonskog sustava. U slučaju modela X5, opoziv se odnosi isključivo na proširenu verziju za kinesko tržište.

BMW će, u suradnji s Njemačkim saveznih uredom za motorna vozila (KBA), obavijestiti sve vlasnike čija vozila spadaju u opoziv. Vlasnici će biti pozvani na pregled u ovlaštene servise, gdje će se provjeriti električni spoj i, prema potrebi, zamijeniti plus kabel ili cijeli starter-generator. Trošak popravka u potpunosti pokriva BMW. Ako dobijete poziv, odmah dogovorite termin u servisu. Ignoriranje opoziva može dovesti do opomena, a u krajnjem slučaju i do oduzimanja prometne dozvole od strane KBA, što bi značilo zabranu korištenja vozila.

Ovakvi opozivi nisu samo savjeti, već obvezujuće sigurnosne mjere koje proizvođač provodi kada KBA utvrdi značajan rizik za sigurnost. Za blaže tehničke nepravilnosti moguće je upozorenje tijekom redovitog servisa, no u slučaju potencijalne opasnosti od požara, kontakt s vlasnicima je obavezan. Ako je vaš automobil među pogođenima, ne odgađajte reakciju jer pravodobno djelovanje može spriječiti štetu i izbjeći pravne posljedice.

